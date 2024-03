몽키숄더, 훨씬 더 스타일리시하게 마실 수 있도록 병을 새롭게 해

새로운 몽키 병, 동일한 몽키 비즈니스

런던, 2024년 3월 18일 /PRNewswire/ -- 수상 경력이 있는* 칵테일 용 100% 몰트 위스키 몽키숄더는 그 병의 신선하고 새로운 외관과 느낌을 공개하는데, 이는 설립된 해인 2005년부터 전통적인 위스키 카테고리를 뒤흔들기 시작한 이래 처음으로 이 브랜드의 영웅인 병을 대대적으로 바꾼 것이다. 이 변화에는 라벨을 과감히 새롭게 바꾸고, 유리 무게를 25%까지** 줄여 병을 가볍게 한 것이 포함되며, 훨씬 더 나은 칵테일 제조 경험을 제공한다. 새로운 모습으로 파티를 할 준비를 하기 바란다.



로우다운과 슬림다운: 이 새롭게 개선된 몽키숄더 병은 더오리지널과 스모키몽키 두 종류의 위스키에 적용될 것이며, 단순히 유리 무게를 줄이는 것 이상이다. 상쾌하게 가벼워진 이 새로운 외관은 병목을 늘려 바텐더와 집에서 위스키 칵테일을 만드는 소비자 모두 따르기 쉽게 했다.

고급 위스키에 맞는 고급진 외관: 물론, 이 새로운 외관은 그 안에 들어있는 액체와 잘 어울린다; 새로운 분할 라벨 디자인과 확대된 브랜드 로고는 고급스러움을 물씬 풍기며 위스키 쉘프나 백 바에 자랑스럽게 진열할 수 있을 정도로 완벽하다. 몽키숄더의 "세 마리 원숭이" 배지의 팬들은 그 배지가 새로운 라벨에 있는 자신의 자리에 여전히 자부심을 가지고 있기 때문에 두려워하지 않아도 된다.

AI가 최적화, 팬들이 승인: 이 디자인 혁신은 그 주요 특징과 라벨의 가시성을 검증하기 위해 진행한 AI 기반의 시각 분석에 이은 엄격한 소비자 테스트 덕분에 구현되었다. 이러한 혁신은 고급스러운 느낌과 독특함을 유지했을 뿐만 아니라 이 브랜드 팬들이 승인한 새로운 외관의 병과 라벨로 이어졌다.

레시피만 빼고 모든 것을 리믹싱: 대담하게 새로워진 병 안에는 전세계에서 사랑받는 수상 경력에 빛나는 그 동일한 액체가 들어 있다. 스코틀랜드 스페이사이드 지역에서 온 싱글 몰트 위스키를 소량의 배치로 선별하여 블렌딩한 후 제조한 몽키숄더 오리지널 몰트 위스키는 풍부하고 부드러운 과일 맛을 머금고 있다.

몽키숄더의 아이판 젠킨스(Ifan Jenkins)는 "우리는 우리의 칵테일과 마찬가지로 우리의 외관에 관한 한 모든 것을 섞어 보고 싶었다"면서 "눈길을 끄는 이 새로운 모양의 병은 유리 무게를 줄여 칵테일 제조 경험을 향상시킬 뿐만 아니라 많은 병들 사이에서도 눈에 띄도록 (안에 든 액체처럼) 디자인 되었다. 우리는 이 대담하고 새로운 외관을 통해 전세계 몽키숄더 팬들의 이 위스키 캐비닛을 흔들어 놓을 뿐만 아니라 처음으로 위스키 세계를 탐험하기 시작한 사람들의 주목을 끌기를 기대한다"고 말한다.

새로운 병 포장은 몽키숄더가 판매되는 국가에서 2024년 중반에 출시될 예정이며, 전세계 최고의 바와 소매점에서 구입할 수 있다.

편집자 용 노트:

*몽키숄더 오리지널 몰트 위스키는2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020년과 2021년에 국제스피릿대회에서 금메달을 획득했다.

**70cl 병의 유리 무게는 23% 줄였으며 1L 병의 유리 무게는 25% 줄였다.

몽키숄더

블렌딩한 몰트 위스키를 혼합하기 위해 세계 최초로 만들어진 몽키숄더는 위스키 세계로 뛰어든 2005년 이후 이 카테고리의 관습을 깨오고 있다. 궁극의 칵테일 용 믹싱 위스키로 개발된 몽키숄더 오리지널 블렌디드 몰트 스카치 위스키는 스페이사이드의 최고급 싱글 몰트 위스키에 소량 배치로 블렌딩한 후 믹싱했다. 풍부하고 부드러운 과일 맛이 나는 오리지널 블렌드는 믹싱하기에 충분히 대담하지만, 깔끔함을 즐길 수 있을 정도로 여전히 균형 잡혀 있다. 이 독특한 블렌드는 맥아 보리를 여전히 수작업으로 뒤집었을 때 부터 그 이름을 따온 것이다.

