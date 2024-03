캠브렉스, 5년 간에 걸친 1억 달러 투자 계획을 당초 일정보다 1년 앞서 거의 완료

이스트러더포드, 뉴저지, 2024년 3월 18일 /PRNewswire/ -- 전세계 최고의 계약 개발 및 제조 조직(CDMO) 캠브렉스(Cambrex)는 오늘 당초 예정보다 1년 앞서 5년 간에 걸친 1억 달러 투자 전략을 거의 완성했다고 발표했다. 북미 및 유럽 의약품 개발 및 제조 네트워크의 70%에 걸쳐 14,000 평방미터 이상의 용량과 능력 확장을 추가하는 이 프로젝트는 2024년 말까지 완료될 예정이다. 이번 투자는 임상 및 상용 의약 물질 제조의 모든 규모에 걸쳐 있으며 복잡한 분자와 관련된 문제를 해결하는 첨단 기술을 포함한다.

Following the investments, Cambrex’s flagship API manufacturing facility in Charles City, Iowa has an installed reactor capacity of over 25,000 gallons.