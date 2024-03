CIFF Guangzhou 2024, 가구 산업 최신 트렌드와 혁신 공개 준비 완료

광저우, 중국 2024년 3월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 제53회 China International Furniture Fair(이하 CIFF Guangzhou 2024)가 3월 18일부터 21일, 그리고 3월 28일부터 31일까지 두 차례에 걸쳐 광저우에서 개최된다. 최신 가구 트렌드와 혁신적 제품을 중점적으로 공개할 예정인 CIFF Guangzhou 2024는 가구 업계의 고품질 개발과 협업 촉진을 도모하기 위해 열린다. 올해 행사에서는 4000개가 넘는 브랜드가 85만 제곱미터에 걸쳐 가정용 가구, 사무실과 상업용 공간, 장식용 홈 텍스타일, 아웃도어 리빙, 장비 및 자재와 관련된 광범위한 제품을 선보일 예정이다.



