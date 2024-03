히더제임스미술관, 윈스턴 처칠 경이 그린 회화 작품 10점을 새롭게 전시

팜데저트, 캘리포니아, 2024년 3월 16일 / PRNewswire/ - 히더제임스미술관( Heather James Fine Art )은 윈스턴 처칠의 회화 10점을 전시한다. 한 가족이 소장하고 있는 이 작품들은 영국 밖에서 민간인이 소장하고 있는 처칠의 그림 중 가장 많은 것이며, 공개적으로 전시된 적이 없다. 일반인들은 처칠을 세계에서 가장 위대한 정치인 중 한 명이자 노벨문학상 수상 저술가로 알고 있지 화가로서는 덜 알고 있다. 그의 그림들은 그의 삶에서 중요한 역할을 했으며, 이 위대한 인물을 이해할 수 있는 또 다른 방법을 제공한다.

On the Rance Near St. Malo - At the Tate Museum’s request, Churchill offered it to them in 1955 for acquisition, along with Loup River, as a "gift to the nation”. Loup River was selected and On the Rance ended up lost in a storeroom at the Tate, where it remained undiscovered for nearly a half century.