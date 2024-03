Xinhua Silk Road: 상하이-쑤저우-후저우 고속철도 선로 부설 시작

베이징 2024년 3월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 상하이와 인근 도시 쑤저우, 후저우를 연결하는 새로운 고속열차의 선로 부설이 3월 2일 상하이에서 시작됐다.



Photo shows the construction site of track-laying for Shanghai-Suzhou-Huzhou high-speed railway. (Photo by Zhang Haifeng)