ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS (아시아 50 베스트 레스토랑),2024년 51-100위 선정 리스트 공개

런던, 2024년 3월 13일 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino (산펠레그리노)와 Acqua Panna (아쿠아파나)가 후원하는 Asia's 50 Best Restaurants (아시아 50 베스트 레스토랑)이 2024년 51-100위 리스트를 공개했다. 51-100위 리스트는 셰프, 미식 평론가, 레스토랑 경영인 그리고 각 지역별 요리 전문가 등으로 구성된 Asia's 50 Best Restaurants Academy (아시아 50 베스트 레스토랑 아카데미) 소속 318명 회원들의 투표로 선정된다. 올해 51-100위 리스트에는 12곳이 새롭게 이름을 올렸다.



Asia's 50 Best Restaurants, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, announces the extended 51-100 list for 2024.



2024년 51-100 리스트 미리보기

올해 아시아 권역 51-100 리스트에는 16개 도시의 레스토랑들이 이름을 올렸다.

싱가포르의 경우 2곳, 도쿄는 3곳을 새롭게 진입시키며, 각 도시마다 순위권 내 8개의 레스토랑을 보유하게 되었다.

올해 American Express One To Watch Award 2024 (아메리칸 익스프레스 원 투 워치 어워드)를 수상한 베이징의 Lamdre (람드레)는 No.97 리스트에 새롭게 데뷔했다.

(아메리칸 익스프레스 원 투 워치 어워드)를 수상한 베이징의 (람드레)는 No.97 리스트에 새롭게 데뷔했다. 방콕의 경우 No.90 데뷔한 Haoma (하오마)를 포함해 총 7개의 레스토랑을 순위권에 안착시켰다.

(하오마)를 포함해 총 7개의 레스토랑을 순위권에 안착시켰다. 홍콩은 레스토랑 6곳을 51-100위 순위권에 포함시켰으며, 이 중 Howard's Gourmet (하워드 고메)가 No.100 선정되며 올해 처음으로 Asia's 50 Best Restaurants (아시아 50 베스트 레스토랑) 리스트에 소개되었다.

(하워드 고메)가 No.100 선정되며 올해 처음으로 50 Best Restaurants (아시아 50 베스트 레스토랑) 리스트에 소개되었다. 서울은 Solbam ( 솔밤 ) No.65, Kwonsooksoo ( 권숙수 ) No.89, Alla Prima ( 알라 프리마 ) No.91 등 3개 레스토랑이 51-100내에 진입하며 총 5개의 아시아 베스트 레스토랑을 보유하게 되었다.

No.65, No.89, No.91 등 3개 레스토랑이 51-100내에 진입하며 총 5개의 아시아 베스트 레스토랑을 보유하게 되었다. 상하이와 뭄바이는 각각 3곳을 순위권에 올렸다. 뭄바이는 No.70 오른 The Bombay Canteen ( 봄베이 칸틴 ) 을 새롭게 추가했다.

을 새롭게 추가했다. 이 외 콜롬보, 인도의 구루구람, 쿠알라룸푸르, 마카오, 마카티, 선전, 도야마는 각각 한 곳의 레스토랑을 순위권에 올렸다.

Asia's 50 Best Restaurants (아시아 50 베스트 레스토랑)의 콘텐츠 디렉터 William Drew (윌리엄 드루)는 "4회째를 맞이한 Asia's 50 Best Restaurants (아시아 50 베스트 레스토랑 어워드)에서 51-100위 리스트를 발표하게 되어 자랑스럽다. 50 베스트 리스트에 새롭게 진입한 레스토랑들에게 따뜻한 환영의 인사를 전하며, 본 리스트를 통해 아시아 권역의 뛰어난 미식문화를 널리 알리는 것에 최선을 다할 것을 약속한다. 12곳이 새롭게 이름을 올림으로써 총 16개 도시로 확장된 올해 리스트는 전세계 미식가들에게 새로운 여행 가이드가 되어줄 것이며, 잊을 수 없는 미식 경험을 선사할 것이다" 이라고 말했다.

2024년 Asia's 50 Best Restaurants (아시아 50 베스트 레스토랑) 1-50위 순위는 3월 26일 대한민국 서울에서 개최되는 시상식에서 공개될 예정이다. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (농림축산식품부)와 Seoul Metropolitan Government (서울특별시)가 공동으로 주관하는 본 시상식은 3월 26일 오후 8시부터 50 Best (50 베스트)의 공식 페이스북 및 유튜브 채널에서 실시간으로 생중계된다.

미디어 연락처:

asias50bestrestaurants@foodnews.com.sg

미디어 센터:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2360477/50_Best_Restaurants.jpg?p=medium600

심벌 마크 - https://mma.prnasia.com/media2/2336441/4535284/50_Best_Logo_2024.jpg?p=medium600