셀임팩트, 전기분해 분야에서 1,800만 스웨덴 크로나 규모의 오더 수주

칼스코가, 스웨덴, 2024년 3월 12일 / PRNewswire/ -- 셀임팩트(Cell Impact)는 1800만 스웨덴 크로나가 조금 넘는 금액의 플로우 플레이트, 공구 및 픽스처에 관한 계약을 체결했다. 이 계약은 셀임팩트가 전해조 시장에 진출하는 데 있어 중요한 단계이다.

Cell Impact has signed an agreement concerning flow plates, tools, and fixtures to a value of just over SEK 18 million. The agreement, spanning 30 months, introduces a new market segment for Cell Impact as well as a new, European customer. The customer boasts a promising unique technology for manufacturing PEM electrolyzers. The project is set to begin in March 2024, with deliveries initially expected to continue until mid-2026.