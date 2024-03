콜러와 야부퍼셀버그, 살로네델모빌레에서 럭셔리한 라이프스타일 디자인 솔루션으로 가는 감각 여행을 만들어

큐레이팅된 디스플레이는 놀라운 예술, 디자인, 기술 및 웰니스 전시회에서 콜러, 칼리스타, 카스트와 클랍스의 업계 리더십을 보여준다.

콜러, 위스콘신, 2024년 3월 12일 /PRNewswire/ -- 세계적인 라이프스타일 브랜드이자 주방 및 욕실 제품 분야 최고 업체 콜러(Kohler Co.)가 동사 브랜드들인 콜러, 칼리스타, 카스트와 클랍스에 걸친 풍부한 디자인 팔레트의 숨 막히는 프레젠테이션을 통해 살로네델모빌레에 복귀한다. 올해 콜러는 세계적인 디자인 스튜디오 야부퍼셀버그(Yabu Pushelberg)와 파트너십을 맺고 평범함을 초월한 환경을 조성했으며, 예술, 디자인, 기술과 웰빙이 교차하는 매혹적인 여행에 방문객들을 초대했다. (22 번 홀- H10 H6 부스)

Kohler Co., the global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Salone del Mobile with a breathtaking presentation of the rich design palette across its brands Kohler, Kallista, Kast and Klafs. This year, Kohler has partnered with global design studio Yabu Pushelberg to create an environment that transcends the ordinary, inviting visitors on a captivating journey where art, design, technology and wellbeing intersect. (Hall 22 - Stand H10 H6)