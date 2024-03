IASDR 콘퍼런스 내년 대만서 개최…주제는 '디자인 넥스트'

타이베이 2024년 3월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Taiwan Design Research Institute(TDRI)와 Chinese Institute of Design(CID)이 국제 디자인 연구계의 인정을 받기 위해 힘을 합쳐 세계적인 디자인 연구 협회인 International Association of Societies of Design Research(IASDR)의 2025년 연례 콘퍼런스 개최권을 따냈다. 전 세계적으로 큰 기대를 받고 있는 이 행사는 2025년 12월 Songshan Cultural and Creative Park 내 Taipei New Horizon에서 개최될 예정이다. 행사에는 전 세계의 디자인 학자, 전문가, 학생 등이 참가할 것으로 예상된다.



TDRI and CID jointly launch preparatory work for IASDR 2025. From left: CID Vice President Hsu Yen and President Chen Chien-hsiung, Professor Chen Lin-lin (on screen), TDRI President Chang Chi-yi and VP Research and Development Liou Shyhnan.

IASDR 창립 20주년이 되는 해인 2025년 열리는 콘퍼런스에선 '생활을 바꾸는 디자인(Life-Changing Design)'을 주제로 열린 2023년 콘퍼런스에서 논의된 '디자인 주제'와 '디자인 도구 및 방법론'에 대한 논의가 속개된다. 또한 '디자인 넥스트(Design Next)'란 주제로 지난 20년간 디자인 분야에서 일어난 연구 성과를 되돌아보고, 미래를 전망하며 후세대를 위한 새로운 디자인 지식과 이론 및 방법론의 로드맵을 새로 수립하기 위해 노력할 예정이다.

Chang Chi-yi TDRI 회장은 대만이 과거 IDA 총회와 같은 수많은 국제 행사를 개최한 풍부한 경험을 바탕으로 이번 콘퍼런스도 성공적으로 개최할 수 있을 것으로 기대했다. Chen Chien-hsiung 교수와 Hsu Yen CID 교수 등 학계 전문가 14명이 행사 준비 작업에 참여하며, 네덜란드 에인트호번 공과대학(Eindhoven University of Technology)의 Chen Lin-lin 교수도 원격으로 참가할 예정이다.

IASDR은 비정부•비영리 자선 단체로, 독립적인 디자인 연구 학회 간의 국제적 차원의 협력 증진을 통해 다양한 응용 분야 모두에서 디자인 활동에 대한 조사나 연구 활동을 촉진하기 위해 노력하고 있다. IASDR가 2005년부터 격년으로 개최하고 있는 International Congress of Design Research는 전 세계 디자인 연구의 저명한 학술 행사로 자리 잡았다. 20년 전 대만에서 제1회 콘퍼런스가 개최되었고, 오랜 시간이 흘러 내년에 다시 대만에서 개최된다.

TDRI와 CID의 공동 노력으로 IASDR 2025는 글로벌 디자인 연구를 발전시키는 중요한 이정표가 될 게 확실하다.