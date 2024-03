BuildTech Asia 2024

-- 미래 지향적 건설 부문의 발전을 위한 지역 협력, 전문성 개발 및 지식의 장

싱가포르 2024년 3월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 아시아 태평양 지역의 건축 및 건설 산업을 선도하는 플랫폼인 제13회 BuildTech Asia(BTA)가 2023년 3월 19일(화)부터 21일(목)까지 Singapore EXPO Hall 2에서 열린다. Constellar가 주관하는 올해 행사는 지속 가능성 문제를 해결하고 생산성을 최적화하여 아태지역의 건축 및 건설 산업의 미래 경쟁력을 확보하는 데 초점을 맞춘다. BTA 2024는 건축 산업을 위한 디지털 솔루션, 혁신적 자재 및 마감재, 통합 시설 관리, SMART 빌딩 및 건설, 지속 가능한 건설 등 5가지 주요 측면을 심도 있게 다룰 예정이다. 참여 국가 및 지역은 싱가포르, 오스트리아, 캐나다, 중국, 핀란드, 독일, 홍콩 특별행정구, 이탈리아, 말레이시아, 노르웨이, 한국 등이다.

2024년 싱가포르에서 열리는 China's Machinery & Electronics Show(CMESS)를 통한 지역 영향력 확대

중국에서 동남아시아에 이르기까지 기업들의 전체 건축 및 건설 가치 사슬에 대한 역내 접근성을 높이기 위해 CMESS 2024가 BTA 2024와 함께 개최된다. 100개 이상의 중국 기업이 참여하는 이번 공동 개최를 통해 지역의 건축 환경 및 건설 부문의 최신 혁신, 트렌드 및 기회를 소개하는 전략적 플랫폼을 구축할 수 있게 되었다. 여기에는 전자 기계 혁신부터 최첨단 건축 기술, 자재 및 마감 솔루션 등이 포함된다. BTA 2024 및 CMESS 2024에는 총 150개 이상의 기업이 참가하며 3일 동안 5천 명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

BTA 2024의 주요 컨퍼런스 주제: 스마트 기술, 작업장 안전 및 지속 가능한 관행(Smart Technologies, Workplace Safety and Sustainable Practices)

BTA 2024는 Asia Pacific Assistive Robotics Association(APARA), The Chartered Institute of Building(CIOB), International Powered Access Federation(IPAF), Royal Institution of Chartered Surveyors(RICS), Specialists Trade Alliance of Singapore(STAS), Singapore International Facility Management Association(SIFMA), Workplace Safety and Health Council(WSH Council) 등의 단체와 협력한다. 이에 따라 6개의 컨퍼런스에서 40개 이상의 세션을 제공하여 AI 및 로봇 통합, 안전한 MEWP(고소 작업대) 관행 및 개선, 업계를 위한 지속 가능한 적용 및 Green Mark 인증에 대한 전문 개발 및 지식을 발전시키는 건축 전문가를 지원한다. 참석자는 통찰력 있는 세션을 기대할 수 있으며 CPD(지속적 전문성 개발) 및 기타 전문 인증 포인트를 획득할 수 있다. 세션은 다음과 같이 진행된다.

1일 차: 건축 환경 전환 포럼(Built Environment Transformation Forum)

Building and Construction Authority(BCA) Chee Kiat 부청장의 기조 세션에서는 건설 가치 사슬 전반에 걸쳐 건설 우수성과 시너지 효과를 달성하는 데 있어 협업의 영향과 추진력에 대해 집중적으로 다룬다. '미래 실현: 생산성, 안전 및 지속 가능성 향상을 위해 AI와 커넥티드 기술이 건설을 혁신하는 방법(Realising the Future: How AI and Connected Technologies are Transforming Construction for Enhanced Productivity, Safety and Sustainability)' - AI Singapore의 Laurence Liew 이사 '탄력적인 건설 및 협업 구축을 위한 BIM(빌딩 정보 모델링)의 역할(The Role of BIM (Building Information Modelling) in Building Resilient Construction and Collaboration)'에 대한 패널 토론, 패널리스트: Persatuan Insinyur Indonesia(PII)의 Ir. Andi Sanjaya Tjong (싱가포르 지부), 인도네시아 Lean Construction Institute의 사장 겸 설립자 Ir Budi Utomo, Lendlease의 디지털 엔지니어링 책임자 Ms Renee Jain , 사회: Turner & Townsend의 Ms Siti Norman 이사(디지털)

2일 차, 오전: AIBotics @ Built Environment

기조 세션 '건축 환경에서의 기술 채택에 대한 새로운 개발(New Developments on Adopting Technologies in the Built Environment')' - Global Robot Clusters의 부사장, 말레이시아 Tech Capital의 회장 Ishkandar Baharin 박사 '탄소 흡수원으로서의 건물(Buildings as Carbon Sinks)' - 핀란드 Soletair Power Oy CEO Petri Laakso , '건축 환경의 미래 - 기술적 관점(The Future of Build Environment - a Technology Perspective)' - 싱가포르 Global Robot Clusters의 부사장 Oliver Tian

2일 차, 오후: IPAF 고소 작업대 안전 심포지엄(IPAF MEWP Safety Symposium)

'기계의 안전한 사용 관리 및 다운타임 제거(Managing Safe Use of Machinery and Eliminating Downtime)' - Trackunit의 아시아 지역 DB 디렉터 Mr Bernard Tan '테크 토크 - 고소작업대 안전 강화(Tech Talks - MEWP Safety Enhancements)' - Terex Singapore의 SEA 총괄 관리자 Ms Sharon Foong , Haulotte의 APAC 제품 마케팅 매니저 Mr Julien Micheli , APC Technologies의 CEO Ms Jasling Ong, LGMG의 APAC MEWP 사업 본부장 Mr Jinlong Lee

3일 차, 오전: 건축 산업의 ESG 물결을 타고(Riding the ESG Wave in the Built Industry)

'친환경 미래 구축, 디지털로 확실하게(Building a Greener Future, Digitally and Definitively)'에 대한 오프닝 기조 세션 - Singapore Green Building Council의 회장 Mr Lee Ang Seng '건축 산업의 지속 가능성에 대한 적용 관점( An Application Perspective on Sustainability in the Built Industry )' 에 대한 패널 토론 - AIS의 지속 가능성 및 비즈니스 자문 책임자 겸 이사 Ms Ternasser Chwee, C&W Services의 영업 및 혁신 책임자 Mr Kheng Hwa Cheong , CapitaLand Investment의 그룹 지속 가능성 담당 부사장 Mr Darren Teoh , PAG의 Asset Management Asia 실물자산 전무이사 Mr Andrew Nicholson

3일 차, 오후 : SIFMA 지속 가능성 부트 캠프 – Net Zero 국가를 향하여

주목할 만한 세션으로는 BCA의 Green Mark 2021에 대한 최신 업데이트, Guocoland의 Green Mark Platinum을 향한 여정, L-QuBE Pte Ltd.의 Green Mark 2021에 대한 에너지 효율성과 관련된 주제 등이 있다.



싱가포르 중국상공회의소(SCCCI)와 중국기계전자제품 수출입 상공회의소(CCCME)도 CMESS와 함께 2024 Conference on International Industrial Cooperation(싱가포르)을 개최할 예정이다. 세미나 토론 주제는 녹색 에너지 및 디지털화, 국제 산학 통합, 기업 지배 구조 및 규정 준수 관행, 산업 투자 및 협력 등이다.

작업장 안전의 혁신을 강조하는 새로운 체험 존(Zone)

전시장에서는 작업장 안전을 위한 혁신 및 기술에 대한 IPAF 및 WSH 위원회와의 BTA의 협력 작업도 소개한다. WSH Technology Experience Zone에서 참가자들은 안전 감독자 역할을 맡아 건설 현장에서 흔히 볼 수 있는 안전 위험을 식별하는 능력을 시험해 볼 수 있다. 휴대용 카메라와 비디오 분석을 작동하여 실시간으로 안전 위험을 감지하고, 360도 카메라로 스마트 검사를 수행하여 프로젝트 진행 상황을 추적할 수 있다. 또한, 작업 현장의 초기 포착에서 감지되지 않은 안전 위험을 식별하고, 현장에서 진행 중인 고위험 작업 활동을 통합적으로 파악하고 충돌하는 작업을 쉽게 식별할 수 있는 전자 작업 허가 신청서를 작성해 볼 수 있다.

IPAF Safety Zone에서 참가자들은 Galmon Singapore, LGMG 및 Modern Singapore와 같은 업계 리더의 최첨단 장비 시연에 참여하여 안전과 효율성의 균형을 이루는 첨단 기능에 대한 직접적인 인사이트를 얻을 수 있다. 또한, 인터랙티브 게임에 참여하여 흥미로운 상품을 받을 수 있을 뿐만 아니라 업계 주요 이해관계자들과 인맥을 맺고 네트워크를 형성하여 향후 협업을 모색할 수 있다.

BTA 2024, 생산성 향상을 위한 혁신적이고 지속 가능한 솔루션 집중 조명

BTA 2024에서는 다음과 같은 신제품이 소개된다.

AMPD Energy Singapore Pte Ltd. 의 Ampd Enertainer: 차세대 건설 프로젝트에 디젤을 사용하지 않고 전력을 공급하는 첨단 에너지 저장 시스템

의 Ampd Enertainer: 차세대 건설 프로젝트에 디젤을 사용하지 않고 전력을 공급하는 첨단 에너지 저장 시스템 Creaform x Flow Way 의 MAX Series 핸드헬드 산업용 3D 스캐너: 약 1x1m의 3D 스캐닝 영역을 제공하며 크고 복잡한 표면의 정확한 3D 측정

의 MAX 핸드헬드 산업용 3D 스캐너: 약 1x1m의 3D 스캐닝 영역을 제공하며 크고 복잡한 표면의 정확한 3D 측정 Doxa Holdings International Pte Ltd. 의 협업 거래 플랫폼 Doxa Connex: 건설 부문의 구매자, 공급업체 및 금융업체를 연결하는 동시에 더 나은 가시성, 거버넌스 및 규정 준수를 제공

의 협업 거래 플랫폼 Doxa Connex: 건설 부문의 구매자, 공급업체 및 금융업체를 연결하는 동시에 더 나은 가시성, 거버넌스 및 규정 준수를 제공 Dynaset OY 의 최신 유압 장비 및 컴프레서 제품군: 이동식 기계, 차량 및 선박의 유압 동력을 건설 현장에서 사용할 수 있는 고품질 전기 및 압축 공기로 변환

의 최신 유압 장비 및 컴프레서 제품군: 이동식 기계, 차량 및 선박의 유압 동력을 건설 현장에서 사용할 수 있는 고품질 전기 및 압축 공기로 변환 Infinity Cube : 전력망, 발전기 및 재생 가능한 태양 에너지 등 다양한 에너지원에 유연성을 제공하는 신뢰할 수 있는 배터리 에너지 저장 시스템

: 전력망, 발전기 및 재생 가능한 태양 에너지 등 다양한 에너지원에 유연성을 제공하는 신뢰할 수 있는 배터리 에너지 저장 시스템 BIMAGE Consulting 의 고급 AI 솔루션: 원활한 AI 통합을 통해 건설 프로세스 혁신, 효율성 제고, 워크플로 최적화, 의사 결정 개선

의 고급 AI 솔루션: 원활한 AI 통합을 통해 건설 프로세스 혁신, 효율성 제고, 워크플로 최적화, 의사 결정 개선 Wacker Neuson Singapore Pte Ltd.의 APU3050e 양방향 진동 플레이트: 배기가스 배출이 없고 전체 높이가 낮게 설계되어 트렌치 및 기타 밀폐된 공간에서의 다짐에 이상적

BTA 2024에는 20개 이상의 싱가포르 기업이 혁신적인 솔루션, 최신 장비 및 지속 가능한 친환경 자재를 선보이는 Singapore Pavilion도 마련될 예정이다. STAS와 공동 주관하는 Singapore Pavilion에는 Antbuildz Pte Ltd., AMPD Energy Singapore Pte Ltd., Bimage Consulting Pte Ltd., ConcreteAI Pte Ltd., Lingjack Digital Pte Ltd., PCSS Consultancy Pte Ltd., PDS International Pte Ltd., Planradar Singapore Pte Ltd. 등의 기업이 참여한다.

BTA와 CMESS 2024는 2024년 3월 19일부터 21일까지 Singapore EXPO Hall 2와 3에서 개최된다.

BuildTech Asia 소개

BuildTech Asia는 아시아 태평양 지역 최고의 건축 환경 분야 플랫폼으로, 전체 건물 수명 주기에 걸쳐 최신 스마트 솔루션과 생산적인 기술을 선보인다. 국제 및 지역 브랜드들이 현장 건설 기계 및 장비, 건축 자재 및 솔루션, 건축 및 품질 마감재, 생산 기술, 시설 관리 및 인프라 솔루션 등 가장 포괄적인 전시 프로필을 선보이며 건축 환경 부문을 더욱 빠르고 스마트하게 건설할 수 있도록 지원한다. 이 연례행사는 건축 및 건설 업계의 다양한 실무자, 기술 전문가, 업계 종사자, 개발자, 에이전트, 유통업체들과 네트워크를 형성할 수 있는 아시아 진출의 관문이다.

Constellar 소개

Constellar는 아시아에서 비즈니스를 연결하고, 아이디어를 큐레이팅하며, 지속 가능한 비즈니스 성장과 글로벌 영향력을 위한 기회를 창출하는 선도기업이다. 싱가포르에 본사를 두고 중국, 인도, 말레이시아, 인도네시아에 진출해 있으며, 주요 산업의 영향력 있는 무역 및 소비자 행사를 큐레이팅하고 개발해 핀테크, 산업 혁신, ESG 등의 분야에서 글로벌 마켓플레이스를 연결한다. 또한 싱가포르 최대 규모의 회의, 인센티브, 컨벤션 및 전시회(MICE) 전용 장소인 Singapore EXPO를 운영하고 있다. Constellar의 비전은 아시아에서 탄생한 글로벌 리더로서 MICE 산업의 지적 재산(IP) 포트폴리오를 기반으로 영향력 있는 네트워크를 활성화하고, 업계 간 협력과 혁신을 이끌어내는 것이다. 자세한 내용은 웹사이트[https://www.constellar.co/sg]에서 확인할 수 있다.