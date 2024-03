BRI Microfinance Outlook 2024 7일 개막

-- Jokowi 인니 대통령, 금융 포용 통한 경제 성장 추진 위한 BRI의 노력 호평

자카르타, 인도네시아 2024년 3월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Joko Widodo 인도네시아 대통령이 국가 경제에서 중소기업(MSME)의 중추적인 역할을 강조하는 가운데 PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk(IDX: BBRI)가 주최한 BRI Microfinance Outlook 2024가 7일 성대히 개막했다. Jokowi 대통령은 "중소기업에 집중하는 것은 올바른 방향이며, 디지털 뱅킹 서비스가 진정한 국민의 삶 깊숙이 퍼졌다는 Sunarso BRI 대표의 말을 듣고 기뻤다"며 중소기업의 역량 강화에 힘쓰려는 BRI의 노력을 호평했다. 현재 인도네시아에서는 약 6500만 개의 중소기업이 국가 국내총생산(GDP) 61%를 담당하고, 전체 노동력의 97%를 고용하고 있다.



Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia together with Sunarso, BRI President Director; Kartika Wirjoatmodjo, Deputy Minister of State-Owned Enterprises; Zulkifli Hasan, Minister of Trade; Sri Mulyani, Minister of Finance; Erick Thohir, Minister of State-Owned Enterprises; and Teten Masduki, Minister of Cooperatives and SMEs at the opening of BRI Microfinance Outlook 2024 (03/07)