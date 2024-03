화웨이, 2024년 Gartner(R) Magic QuadrantTM 선두기업에 선정

-- Enterprise Wired and Wireless LAN 부문

-- '실행 능력' 부문 최고점인 3점 획득

선전, 중국 2024년 3월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 화웨이가 올해의 Gartner(R) Magic Quadrant TM for Enterprise Wired and Wireless LAN 부문에서 선두기업으로 선정됐다. 북미 외 지역 공급업체 중 Leaders Quadrant에 이름을 올린 건 화웨이가 유일하다.



Huawei recognized as a Leader in the 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure