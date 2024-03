롯데정보통신, 동국대일산병원 전산장비 통합관리

24시간 상시지원 관리체계 일원화

롯데정보통신 사옥 [롯데정보통신 제공]

롯데정보통신은 동국대 일산병원의 전산시스템 통합 유지 보수 사업을 수주했다고 11일 밝혔다.

이에 따라 2027년 2월까지 향후 3년간 롯데정보통신은 동국대 일산병원의 서버, 네트워크 등 전산시스템 통합 유지 관리를 맡고, 안정적인 병원 시스템 운용을 지원할 예정이다.

롯데정보통신은 365일 24시간 상시 지원 체계, 전산시스템 유지 관리 체계 일원화 등 서비스를 제공한다. 의료 IT 사업 역량 및 안정적인 IT 아웃소싱 역량 등으로 유지 보수 사업을 수주하면서 의료 IT 사업자로서 경쟁력을 입증했다는 것이 롯데정보통신의 설명이다.

고두영(사진) 롯데정보통신 대표는 “롯데정보통신은 환자의 건강과 의료진의 업무 편의성을 위해 데이터 중심의 최신 기술을 활용한 의료 정보 서비스를 제공한다”며 “보안, 인프라 등의 운영 노하우를 활용해 고객의 안정적인 업무 수행을 지원하겠다”고 말했다.

현재 롯데정보통신은 자체 통합의료정보시스템을 국내 50여 개 대형병원에 공급·운영 중이다. 또 중형병원을 위한 의료정보시스템, 스마트병원 시스템 등 의료 전문 사업으로 영역 확장을 추진하고 있다.

고재우 기자

