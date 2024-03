코그니전트, 첨단 인공지능 랩을 발족하여 AI 연구와 혁신을 가속

75개의 특허가 취득되고 출원 중인 이 랩은 전담 AI 연구원 및 개발자 팀과 함께 발족할 예정이며 최첨단 AI 시스템의 연구, 혁신 및 생산에 중점을 둔다

티넥, 뉴저지, 2024년 3월 8일 /PRNewswire/ -- 세계를 이끌어가는 기술 회사 코그니전트(Cognizant (나스닥: CTSH))는 첨단 인공지능(AI) 랩을 발족한다고 오늘 발표했다. 샌프란시스코에 기반한 이 랩은 지적 재산권과 AI 기반 기술의 혁신과 개발을 통해 AI 과학과 적용을 발전시키는 데 중점을 둘 것이다. AI 선구자와 박사급을 포함한 연구원 및 개발자 팀이 스탭으로 있는 이 랩은 연구 기관, 고객 및 스타트업들과 협업할 것이며 최첨단 AI 솔루션을 구축할 수 있는 차별화된 기반을 제공하는 이미 취득했거나 출원 중인 특허 75개를 보유하고 있다. 이 랩은 코그니전트가 향후 3년 동안 10억 달러를 생성형 AI(gen AI)에 투자하기로 작년에 발표한 약속의 일부이다.

코그니전트 첨단 AI 랩의 발족은 기업들이 AI의 영향을 이해하고 그 약속으로 인해 커진 기대에 부응하기 위해 빠르게 노력하고 있는 시기에 이루어졌다. 최근 조사에 따르면 경영진의 절반 이상(66%)이 AI와 생성형 AI에 대한 회사의 진척에 대해 찬반이 엇갈리거나 불만족했으며 대부분의 경영진(85%)은 2024년에 AI와 생성형 AI에 대한 지출을 늘릴 계획이다. 코그니전트와 옥스포드이코노믹스의 최근 연구에 의하면 장기적으로 생성형 AI가 2032년까지 미국 경제에 최대 1조 달러를 기여할 수 있다고 한다.

라비 쿠마르 S.( Ravi Kumar S.) 코그니전트 CEO는 "코그니전트는 AI가 메인스트림 용도로 빠르게 진화함에 따라 전략적 파트너십, 훈련 프로그램 및 플랫폼 투자를 통해 AI 최우선 기업이 되기 위해 지속적으로 경계를 허물고 있다"면서 "우리는 코그니전트의 첨단 AI 랩을 시작하면서 혁신과 업계의 최전선에서 우리의 입지를 구축하는 최첨단 핵심 AI 연구에 투자함으로써 이러한 활동을 진척시키고 있다. 우리는 고객 솔루셔닝 관계를 끝에서 끝까지 소유하고 있기 때문에 기업, 업계 그리고 그들이 AI에 요구하는 사항에 대해 독특한 관점을 가지고 있다. 우리는 더 나은 사업 실적과 더 나은 미래의 기반을 마련하기 위해 AI 연구개발에 전념하고 있다"고 말했다.

이 랩의 연구원과 개발자들은 유능한 지식 근로자인 대형 언어 모델(LLM)의 힘을 활용함으로써 코그니전트뉴로(Cognizant Neuro™) AI 플랫폼을 사용하여 LLM을 사업 실적에 긍정적인 영향을 미치고 최적화할 수 있는 의사결정 AI 시스템 안으로 조율해 넣을 것이다. 이 맞춤형 AI 애플리케이션은 단순히 당면한 엔지니어링과 미세 조정을 넘어 이사회 차원의 전략 사업 결정에서부터 재무, 판매, 제품 및 IT 지원 등 기업 운영, 개별 직원의 일상적인 생산성에 이르기까지 고차원적인 가치의 실적을 지원하도록 설계될 것이다.

스탠포드 의대 조교수이자 뇌역학연구소 소장인 마니쉬 사가르(Manish Saggar)박사는 "코그니전트의 첨단 AI 랩은 연구 커뮤니티에서 우리에게 중요한 파트너이며, 우리는 건강한 사람들과 환자 집단에서 이미 뇌 역학 시뮬레이션 작업을 하고 있는 그들과 함께 일을 빠르게 진행하고 있다"면서 "우리가 함께 만들어 가는 진전 뿐만 아니라 과학 발전에 대한 잠재적 영향은 물론 정신 건강 장애에 대한 새로운 중재 치료의 발전에 그 랩이 줄 영향에 대해 기대가 크다"고 말했다.

코그니전트의 첨단 AI 랩이 구체적으로 집중할 분야는 다음과 같다.

이 랩은 AI 기업가이자 발명가인 바박 호자트(Babak Hodjat)가 이끌게 되며 텍사스대 오스틴 캠퍼스 AI 교수이자 신경진화학의 선구자인 리스토 미쿨라이넨(Risto Miikkulainen) 교수의 감독 하에 AI 연구 활동을 할 예정이다. 지난 해에만 연구원과 개발자로 구성된 팀이 이미 14 편의 논문을 학술지에 발표했으며, 그들은 토지 이용 계획을 위한 효과적인 정책 개발이라는 논문으로 2023 기후변화 워크숍에서 베스트패스웨이투임팩트 어워드를 수상했다.

코그니전트는 첨단 AI 랩을 시작하는 것 외에도 런던, 뉴욕, 샌프란시스코, 달라스, 벵갈루루에 있는 AI 혁신스튜디오를 통해 기업 AI 채택을 지원하고 있다. 이 스튜디오는 새로운 비즈니스 솔루션을 찾아내고 협업하기 위해 고객과 직원들을 하나로 모으는 영감과 공동혁신의 공간 역할을 한다.

코그니전트는 안전, 보안, 개인 정보 보호, 투명성 및 포용에 중점을 두고 책임감 있고 윤리적인 AI에 대해 최고의 기준을 유지하는 데 헌신하고 있다. 생성형 AI에 대한 코그니전트의 접근 방식과 책임감 있는 AI에 대해 동사가 헌신하는 내용에 대한 상세 정보가 필요할 경우 여기를 방문하기 바란다. 또한 코그니전트는 경영자들이 회사의 성공을 촉진하기 위해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 연구와 통찰을 개발한다. 코그니전트는 옥스포드이코노믹스와 협력하여 최근 AI의 경제적 영향에 대한 연구인 "새로운 세계, 새로운 일"을 발표했으며 생산성, 작업, 스킬, ,일자리와 직업에 대한 AI의 영향에 대한 추가 조사 결과를 발표할 계획이다.

