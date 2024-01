제1회 AlUla Falcon Cup 9일간의 대장정 성공적 마무리

-- 알울라의 Mugharia Heritage Sports Village에서 12월 28일부터 1월 5일까지 열린 제1회 대회에는 2000마리의 엘리트 매와 주인들이 참가

-- 이번 국제 대회에는 전 세계 최고의 매사냥꾼이 참가해 흥미진진한 경주와 전통적인 미모 경연 대회를 펼쳐

알울라, 사우디아라비아, 2024년 1월 6일 /PRNewswire/ -- 지난 9일 동안 스릴 넘치는 공중 동작과 완벽하게 다듬어진 매들이 치열하게 경쟁한 미모 경연 대회가 펼쳐진 제1회 AlUla Falcon Cup이 성대한 막을 내렸다. 이번 첫 대회에는 최고의 기량으로 가장 많은 수상 경력을 자랑하는 매사냥꾼들이 참가해 미화 1600만 달러라는 기록적인 상금을 놓고 경쟁을 펼쳤다. Royal Commission for AlUla(RCU)와 Saudi Falcons Club(SFC)이 협력해 개최한 AlUla Falcon Cup은 알울라의 연중 이벤트 및 전통 스포츠 대회 일정에 새롭게 추가된 흥미로운 대회로 평가됐다.



가장 유명하고 인기 있는 6개 아종(sub-species)에 속한 2000여 마리의 엘리트 매들이 매일 다양한 경기에 참가했으며, 초고속으로 비행하는 매의 순간 속도는 최첨단 레이저 및 카메라 시스템을 이용해 전문적으로 추적했다.

AlUla Falcon Cup은 사우디아라비아의 Rajeh Al-Juhani와 이탈리아의 Francesco Drico 등 최고의 매사냥 대회 심사위원들의 전문성을 바탕으로 각 매가 가진 능력을 정확하게 파악해 점수를 매겼다. 특히 심사위원들이 사용한 기술 덕분에 매 경기 결과는 사진으로 명확하게 확인할 수 있었다.

지난해 12월 28일부터 올해 1월 5일까지 진행된 이번 대회는 KSA 소속 매사냥꾼과 국제 대회 참가자들을 위해 4개 부문으로 나뉘어 진행됐다. 제1 부문에서는 사우디 매사냥꾼들이 참가해 24라운드의 레이스와 미화 277만 달러의 상금을 걸고 경쟁을 펼쳤다. 제2 부문에서는 과거 권위 있는 King Abdulaziz Falconry Festival에 출전한 경력이 있는 국내 및 지역 매사냥 팀이 초청돼 48라운드의 레이스와 미화 763만 달러의 상금을 걸고 치열한 순위 다툼을 벌였다.

제3 부문은 최고 수준의 매들만 참가할 수 있는 부문으로, 고도로 훈련된 최정예 매들이 미화 280만 달러 상당의 상금을 놓고 6라운드에 걸쳐 경쟁했다. AlUla Falcon Cup의 마지막 이벤트는 많은 사람의 기대를 모았던 미모 경연 대회인 mazayen이었다. 총상금 272만 달러는 6라운드에 걸쳐 진행된 대회의 우승자들에게 골고루 돌아갔다.

심사위원들은 각 새의 부리, 발톱, 날개 길이, 다리 길이, 가슴둘레를 면밀히 살펴보고 전체적인 미적 매력을 평가했다. AlUla Falcon Cup의 하이라이트인 '최고의 매를 가리는' mazayen 대회는 1월 2일부터 4일까지 열렸으며, 국제 매사냥 커뮤니티 회원과 관람객들로부터 큰 관심을 받았다.

수 세기 동안 행해져 온 매사냥은 세계 많은 지역에서 오랫동안 생활의 필수적인 일부로 자리 잡았다. 오늘날 매들은 주로 대회 참가를 위해 훈련되고, 매사냥꾼들은 수 세대에 걸쳐 사용되어 온 고대 기술을 사용해 매를 조종하는 기술을 선보인다. AlUla Falcon Cup에는 어린 매와 성숙한 매를 모두 포함해 총 6종의 매가 초대돼 경쟁을 펼쳤다.

참가 종은 Saker, Peregrine, Pure Gyr, Gyr Cross, Gyr-Peregrine Mix, Gyr-hybrid 등이다. 야생 매의 개체 수는 서식지 손실과 사냥으로 인해 계속 감소하고 있다. 이번 대회는 야생 매 개체 수를 보호하기 위한 국제적인 노력을 지지하는 차원에서 포획 후 사육한 매에게만 참가 자격을 부여했다.

AlUla Falcon Cup의 성공으로 알울라는 세계 전통 스포츠의 본고장으로서 입지를 더욱 공고히 할 수 있는 계기를 마련했다. 사우디의 정체성을 보여줄 기회로도 평가받는 이번 대회는 전통 활동과 스포츠의 스펙터클한 장면이 어우러져 관중들을 열광의 도가니로 몰아넣었다. Mugharia Heritage Sports Village는 활기차고 몰입감 넘치는 가족 친화적인 장소로서 9일 동안 진행된 프로그램에서 그 역할을 충실히 수행했다.

대회 기간 동안 알울라 지역사회 학생들은 매사냥뿐만 아니라 이 자랑스러운 전통 스포츠의 뿌리를 접하는 귀중한 시간을 가졌다. 학생들은 Mugharia Heritage Sports Village에서 특별히 마련된 투어를 통해 챔피언 매사냥꾼들을 만나 매를 가까이에서 관찰하고 매사냥의 전통과 기술을 배우는 기회도 누렸다.

RCU의 Ziad Al Suhaibani 스포츠 책임자는 "AlUla Falcon Cup과 Saudi Falcons Club의 협력으로 이번 대회는 전 세계에서 최고 수준의 매사냥꾼들을 초대해 기록적인 상금을 놓고 펼치는 치열한 경쟁의 장이 되었다"면서 이번 제1회 AlUla Falcon Cup을 큰 성공을 거둔 대회로 평가했다.

그는 이어 "매사냥부터 승마 대회, 낙타 경주 등 다양한 전통 스포츠를 즐길 수 있는 최고의 장소로 자리매김한 알울라는 전통 스포츠 분야에서 최고의 팀과 선수들이 참가하는 흥미진진한 대회를 지속적으로 개최하고 있다"면서 "AlUla Falcon Cup이 다시 개최되어 뛰어난 매의 기량과 인간과 새 사이의 긴밀한 유대감을 보여주는 더 많은 챔피언이 탄생하길 기대한다"고 덧붙였다.

편집자 주의:

알울라는 항상 Al-Ula가 아니라 AlUla로 표기

Royal Commission for AlUla 소개

Royal Commission for AlUla(RCU)는 자연적•문화적 중요성이 뛰어난 사우디아라비아 북서부 지역인 알울라를 보존하고 개발하기 위해 2017년 7월 왕실 법령에 의해 설립됐다. RCU는 알울라의 자연 유산과 역사적 유산을 보존하는 동시에 이곳을 살고, 일하고, 방문하기 좋은 곳으로 만들기 위해 도시 경제 개발에 대한 책임감 있고 지속 가능하며 세심한 접근 방식을 제시하는 것을 장기 계획으로 삼고 추진 중이다. 여기에는 고고학, 관광, 문화, 교육, 예술 전반에 걸친 광범위한 이니셔티브가 포함되며, 사우디아라비아가 추진 중인 Vision 2030 프로그램의 경제 다각화, 지역 사회 역량 강화, 전통 유산 보존 우선순위를 충족하기 위한 노력이 반영되어 있다.

X(구 Twitter)에서 AlUla Falcon Cup의 공식 해시태그는 #AlUlaFalconCup와 كأس_العلا_للصقور#이다. X에서 @RCU_SA로 RCU를 팔로우하면 최신 소식을 확인할 수 있다.

