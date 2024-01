Shutterstock, 2024년 선댄스 영화제의 공식 기관 포토그래퍼 및 리더십 스폰서를 지명되다

Shutterstock Editorial 및 Shutterstock Studios가 세계적으로 유명한 선댄스 영화제의 40회를 위해 특별한 이벤트, 인물사진 스튜디오 등과 함께 돌아옵니다

1월 19일 금요일 오후 2시(CT)에 Shutterstock Studios의 호스트 패널에 당사의 획기적인 다큐멘터리인 '역경을 뚫고 나가는 서핑(Surfing Through the Odds)'이 포함됩니다

뉴욕, 2024년 1월 5일 /PRNewswire/ -- 브랜드와 사업을 고품질 콘텐츠에 연결하는 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼인 Shutterstock, Inc.(NYSE: SSTK)가 오늘 1월 18~28일에 파크 시티 및 솔트레이크시티, 유타주에서 열리는 2024년 선댄스 영화제의 공식 기관 포토그래퍼 및 인물사진 스튜디오 파트너가 되었다고 발표했습니다. 50명이 넘는 Shutterstock Editorial의 포토그래퍼, 비디오그래퍼, 편집자 및 프로덕션 스태프가 올해 선댄스 영화제에 참석하여 모든 개봉작, 파티, 패널 및 주변 이벤트를 촬영할 예정입니다.

Shutterstock은 또한 공식 선댄스 영화제 인물사진 스튜디오를 주최하여 유명한 Shutterstock 유명인 포토그래퍼인 프레슬리 앤(Presley Ann)과 함께 전문적인 사진 촬영을 하기 위해 유명인과 VIP 축제 참석자를 초대할 예정입니다. 본 초대 전용 인물사진 스튜디오는 헤버 애니뉴 및 메인 스트리트의 구석에 위치할 예정입니다. 추가로, Shutterstock은 2024년 선댄스 영화제에서 전용 장소인 Shutterstock Chalet on Main Street를 주최할 예정입니다. 본 초대 전용인 숨겨진 공간은 VIP, 탤런트 및 기자들이 쉬면서 스낵, 따뜻한 음료, 필수 산악 액세서리 등을 통해 재충전할 수 있도록 할 예정입니다.

"Shutterstock은 리더십 스폰서이자 본 축제를 위한 최초의 공식 기관 포토그래퍼로서 선댄스 커뮤니티의 대담하고 창의적이며 독립적인 예술 및 예술가들을 다시 한번 지원하게 되어 영광스럽게 생각하고 있습니다."라며 캔디스 머리(Candice Murray) Shutterstock 편집부 부사장은 말했습니다. "2024년 선댄스 영화제의 특별한 순간을 촬영하고 이를 상징적인 엔터테인먼트, 편집 및 기록 콘텐츠로 구성된 Shutterstock의 컬렉션에 추가하여 전 세계가 볼 수 있도록 할 수 있게 되어 더없이 기쁩니다."

Shutterstock 플랫폼에 기여하고 있는 세계 최고의 포토그래퍼로 구성된 최대 규모의 네트워크와 200만이 넘는 전 세계의 크리에이터를 통해 당사는 Shutterstock Editorial을 통한 라이브 이벤트 프로덕션 및 Shutterstock Studios를 통한 커스텀 프로덕션뿐만 아니라 고품질의 상징적인 스톡 사진, 3D 모델, 동영상, 음악, 벡터 및 일러스트, SFX, 플레이백, 애니메이션, AI 및 XR로 구성된 세계에서 가장 광범위하며 다양한 컬렉션을 제공합니다.

1월 19일 금요일 오후 2시(CT)에 메인 스트리트의 SFF24 Filmmaker Lodge에서 Shutterstock Studios는 또한 패널을 주최하고 Betclic Studios 및 Coming Soon과 파트너십을 통해 제작한 당사의 획기적인 다큐멘터리인 역경을 뚫고 나가는 서핑(Surfing Through The Odds)을 상영할 예정입니다. 서핑 세계에서 더 나은 다양성 표현에 대한 수요로 탄생한 역경을 뚫고 나가는 서핑은 서핑 테라피 프로그램을 통해 성 불평등과 싸우기 위해 노력하는 NGO, SOMA를 따라가며 서핑을 통해 자신을 발견하려는 여정 중인 아프리카 상투메와 프린시페의 젊은 소녀를 부각합니다. 본 프로젝트는 현재 Shutterstock의 라이선싱 카탈로그에서 이용할 수 있는 다큐멘터리의 일부로 촬영된 아름답고 영향력 있는 이미지 및 동영상 컬렉션으로 막을 내렸습니다. 본 컬렉션의 수익은 바로 SOMA에게 전달되어 서핑 커뮤니티의 인종 및 성 불평등을 효과적으로 변화시키고 상투메의 여성들에게 힘을 실어주도록 더욱 기여할 것입니다. 이 짧은 영화는 선댄스 영화제의 공식 셀렉션이 아닙니다.

이 다큐멘터리는 브랜드 및 비브랜드 프로젝트와 다큐멘터리 스토리텔링에 걸친 당사의 글로벌 프로덕션 및 크리에이티브 서비스의 폭 넓고 깊으며 비할 데 없는 영향력을 표현하는 Shutterstock Studios의 여러 프로젝트 중 하나입니다. Shutterstock Studios는 작년에만 전 세계의 국가에서 수백 일에 걸쳐 대량의 대규모 촬영을 진행했으며 궁극적으로 글로벌 브랜드, 에이전시 및 미디어 파트너를 위해 수만 개의 고유한 에셋을 제공했습니다.

Shutterstock Editorial의 라이브 이벤트 프로덕션 제공 사항의 일부로 당사의 글로벌 포토그래퍼 및 비디오그래퍼 팀은 촬영 원본, 미디어 편집본, 시즐 릴, 소셜 미디어에서 즉시 이용할 수 있는 콘텐츠 및 패키지 콘텐츠로 제공할 수 있는 상징적이며 반드시 봐야 하는 비하인드 씬의 순간을 촬영합니다. Shutterstock은 당사 편집부의 접근성과 전문성을 활용하여 맞춤형 발자취나 선댄스 영화제, 골든글로브, 오스카, 그래미, 칸 라이언즈, SXSW, 슈퍼볼과 같은 최대 규모의 업계 이벤트 등 세간의 이목을 끄는 스폰서십 이벤트에서 당사 고객이 더 큰 브랜드 영향력을 달성하도록 지원합니다.

