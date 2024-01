FII Institute, 2024년 제2회 연례 FII PRIORITY Miami 서밋 개최 발표

마이애미, 2024년 1월 5일 /PRNewswire/ -- FII Institute가 '새로운 개척지의 가장자리(On the Edge of a New Frontier)'란 주제로 FII PRIORITY Miami 서밋을 개최한다.



FII Institute Announces the Second Annual FII PRIORITY Miami Summit for 2024

이 권위 있는 행사는 2024년 2월 22~23일 미국 마이애미 비치의 Faena Hotel & Forum에서 개최될 예정이다.

1회 행사의 성공을 바탕으로 2024년 서밋은 글로벌 리더, 투자자, 최고경영자(CEO), 기업가, 과학자, 문화계 인사, 미디어, FII Institute 회원을 위한 중추적인 플랫폼이 되는 것을 목표로 하고 있다.

올해 서밋은 투자와 사회 개선에 필요한 혁신적 기술 양성에 초점을 맞춘 대화형 프로그램 형태로 열린다. 인공지능(AI), 로봇공학, 의료, 금융, 지속 가능성 분야의 최첨단 발전이 어떻게 글로벌 사회에 조화롭게 통합될 수 있는지 탐구하고 논의할 수 있는 소중한 기회가 될 것으로 기대된다.

서밋의 핵심 목표는 미주와 글로벌 시장을 연결하고, 미래의 번영에 필요한 주요 과제를 해결하는 것이다. 마이애미의 역동적인 기업가 정신과 활기찬 기업 환경 속에서 국제 시장과 혁신적인 글로벌 생태계 통합에 대한 중요한 논의도 활발하게 펼쳐질 전망이다.

연사와 참석자들은 FII PRIORITY Compass 보고서에서 소개된 인사이트를 토대로 생활비, 사회적 포용, 기술 과제 등 보고서에서 확인된 시급한 해결이 필요한 글로벌 이슈를 다룰 예정이다. 경제 성장과 첨단 기술이 발전하면서 인류에게 지속 가능한 발전과 복지에 영향을 미치는 중요한 선택지를 제시해줌에 따라 이러한 논의는 그 어느 때보다 중요성이 커졌다.

서밋에는 1000명이 넘는 비즈니스 및 금융 리더들이 참석할 예정으로, 세계에서 가장 역동적인 도시 중 한 곳의 중심부에서 네트워킹과 협업을 위한 놓칠 수 없는 기회를 선사할 것이다.

Richard Attias FII Institute 최고경영자(CEO)는 "다양한 분야에서 가장 뛰어난 인재가 모이는 서밋인 만큼 이번 서밋은 투자 및 경제 성장에 대한 책임감 있는 의사결정에 초점을 맞추겠다"라며 "서밋이 지속 가능하고 기술적으로 진보된 미래를 만들기 위한 디딤돌이 될 것"이라며 서밋의 중요한 역할을 강조했다.

FII Institute 소개

FII Institute는 AI와 로봇공학, 교육, 의료, 지속 가능성 분야에서 영향력 있는 솔루션에 초점을 맞춘 글로벌 비영리 재단이다. 혁신적인 투자 부문과 결합된 데이터 기반 접근 방식을 통해 혁신적인 변화와 글로벌 협업을 촉진하는 데 앞장서고 있다.