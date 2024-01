Vantage Foundation과 Duotech, 지역 사회에 기쁨 전파 위해 협력

싱가포르 2024년 1월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Vantage Foundation과 Duotech이 연말연시 지역 사회에서 도움이 필요한 사람들을 돕기 위해 손을 맞잡았다. 지역 사회 정신을 함양하기 위한 양사의 따뜻한 협력 차원에서 Duotech 직원들은 Vantage Foundation의 '모두를 위한 기쁨 이니셔티브(Joy For All Initiative)'를 통해 싱가포르의 보육원인 Chen Su Lan Methodist Children's Home에 거주하는 아이들의 소원을 들어주며 나눔의 계절을 맞이했다.



Vantage Foundation and Duotech at the Chen Su Lan Methodist Children's Home in Singapore.