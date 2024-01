Menarini Group, KAT6 억제제 독점 라이선스 계약 체결

-- InSilico Medicine과 잠재적 유방암 치료 및 기타 암 적응증에 대한 새로운 KAT6 억제제의 전 세계 독점적 라이선스 계약 성사

KAT6 은 호르몬 민감성 유방암 및 기타 암에서 새로운 표적이다 . KAT6A/B 과다발현은 가장 흔한 하위 유형인 ER+/HER2- 유방암 환자의 불량한 임상 예후와 상관관계가 있다 .

이 분자는 강력한 전임상 활성을 입증했다 . InSilico 는 12 월 초 San Antonio Breast Cancer Symposium 에서 새로운 분자에 대한 데이터를 발표했다 .

이 계약은 선지급과 마일스톤 지급을 포함하고 잠재적 복합 가치가 5억 불 이상이며 판매 로열티가 있다.

이탈리아 피렌체, 미국 뉴욕 2024년 1월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 전 세계 제약 및 진단 회사인 Menarini Group과 Menarini Group의 완전 소유 자회사로 암 환자에게 전환적 암 치료법을 제공하는 데 중점을 두는 Stemline Therapeutics, Inc.,는 오늘 임상 단계의 생성형 인공지능(AI)에 기반한 생명공학 회사인 InSilico Medicine과 함께 호르몬 민감성 암 및 기타 종양학 적응증에 대한 잠재적 치료제로서 InSilico의 AI 플랫폼을 사용해 설계한 새로운 소분자 KAT6A 억제제를 개발하고 상용화하는 전 세계 권한을 Stemline에 부여하는 독점적 라이선스 계약을 체결했다고 발표했다.

유방암은 전 세계 여성에서 가장 흔하게 진단되는 종양 유형으로 주요 암 사망 원인이다.1 유방암의 약 70%는 에스트로겐 수용체 양성(ER+)이며 내분비 요법이 여전히 ER+ 유방암 환자의 기본 요법이다. 하지만, 종양이 내분비 요법에 내성을 보일 수 있어 질병 진행이 나타날 수 있다. 이는 유의한 임상적 문제로 치료 내성을 극복하는 데 도움이 되는 새로운 치료법에 대한 긴급한 필요성을 강조한다.

KAT6A은 몇몇 암에서 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. KAT6A 과다발현은 유방암에서 가장 흔한 하위 유형인 ER+/HER2- 유방암 환자에서 불량한 임상 예후와 상관관계가 있다. 전임상 시험에서 이 분자는 여러 CDX 및 PDX 모델에서 KAT6A에 대해 강력한 억제를 입증했으며 우수한 유효성과 안전성을 보였다. InSilico는 12월 초 San Antonio Breast Cancer Symposium에서 새로운 분자에 대한 데이터를 발표했다.

Menarini Group CEO인 Elcin Barker Ergun은 "유망한 새로운 치료 접근법을 탐색하고 전환적인 새로운 항암 요법을 밝혀내기 위해 이 분야의 리더로 생성형 AI를 갖춘 InSilico와 협력하게 되어 기쁘다"며 "미국과 유럽에서 근 20년이 지나 ER+, HER2- 유방암 환자를 위한 elacestrant로 내분비 요법에 최초의 혁신을 제공한 본사의 목표는 환자들의 예후를 더욱 증강하는 것으로 KAT6A를 표적하는 것을 통해 유방암 및 기타 질병에서 가능할 것"이라고 말했다.

이 새로운 분자는 InSilico R&D 팀에서 이들의 엔드투엔드(end-to-end) 제약 생성형 AI 플랫폼을 사용해 KAT6A를 억제하고 전사 수준에서 내분비 수용체(ER)를 차단하도록 만들어져 돌연변이 또는 리간드 비의존적 ER의 구조적 활성화로 인한 내분비 요법 내성을 극복할 수 있는 잠재성을 제공한다. 현재, CDK4/6 억제제와 병용한 내분비 요법이 진행성 또는 전이성 질병이 있는 ER+/HER2- 유방암 환자의 표준 치료이다. 예후를 더욱 확장하기 위해 CDK4/6 억제제 및/또는 새로운 경구 SERD와의 새로운 병용요법이 필요하다.

InSilico Medicine의 창업자이자 공동 CEO인 Alex Zhavoronkov 박사는 "당사의 최신 생성형 AI로 고안된 요법이 유방암 환자에게 새로운 잠재적 치료법을 제공할 가능성이 있다는 데 정말 기쁘다"며 " Stemline은 혁신적인 비전을 가지고 있고 종양학에서 전환적 치료법을 제공하는 데 큰 중점을 두고 있어 이 분자를 개발하고 임상시험을 진행하는 데 있어 이상적인 파트너"라고 말했다.

이 계약 조건에서 Stemline은 InSilico에 1200만 불을 선지급할 것이다. 모든 개발, 규제, 상용 마일스톤을 포함하여 이 거래의 복합 가치는 5억 불 이상이며 로열티는 두 자릿수에 달한다.

Menarini Group은 매출이 44억 달러 이상이고 17,000명이 넘는 직원을 둔 선도적인 국제 제약 및 진단 회사이다. Menarini는 심장학, 종양학, 호흡기학, 소화기학, 감염 질환, 당뇨병, 염증 및 진통 의약품으로 부합되지 않는 수요가 높은 치료 영역에 중점을 둔다. 18개 제조소와 9개 연구개발 센터가 있는 Menarini Group의 의약품은 전 세계 140개국에 제공된다. 추가 정보는 menarini.com을 참조한다.

Stemline Therapeutics, Inc.,은 Menarini Group의 완전 소유 자회사로 새로운 암 치료제의 개발 및 상용화에 중점을 둔 상용 단계 생물의약품 회사이다. Stemline은 미국과 유럽 연합에서 하나 이상의 내분비 요법 후 질병 진행을 보인 에스트로겐 수용체(ER) 양성, 인간 상피성장인자 수용체 1(HER2) 음성, ESR1 돌연변이 진행성 또는 전이성 유방암이 있는 폐경 후 여성 또는 성인 남성의 치료에 적응되는 경구 내분비 요법인 ORSERDU®(elacestrant)를 시판하고 있다. Stemline은 공격적 혈액암인 모구 형질세포양 수지세포 종양(BPDCN) 환자에서 CD123을 표적하는 새로운 표적 치료제인 ELZONRIS®(성분명: tagraxofusp-erzs)도 미국과 유럽에서 판매하고 있다. 이는 현재까지 미국과 유럽연합에서BPDCN에 대해 승인된 유일한 치료제이다. Stemline은 다발성 골수종에 대한 XPO1 억제제인 NEXPOVIO®(성분명: Selinexor)도 유럽에서 판매하고 있다. Stemline은 여러 고형암 및 혈액암에 대해 여러 단계로 개발되고 있는 광범위한 소분자 및 생물학적 의약품 임상 파이프라인도 보유하고 있다.

InSilico Medicine은 생성형 AI를 갖춘 전 세계 임상 단계 생명공학 회사로 차세대 AI 시스템을 사용해 생물학, 화학, 임상시험을 연결한다. 이 회사는 새로운 표적을 발견하고 원하는 속성의 새로운 분자 구조를 생성하기 위해 딥 생성 모델, 강화 학습, 변환기 및 기타 현대식 머신 러닝 기술을 이용하는 AI 플랫폼을 개발했다. InSilico Medicine은 암, 섬유증, 면역, 중추신경계 질환, 감염 질환, 자가면역 질환 및 노화 관련 질환에 대한 혁신적인 약물을 발견하고 개발하는 획기적인 솔루션을 개발하고 있다. www.insilico.com

