Lexar, CES 2024에서 전문가용 사진 및 게이밍 제품군 공개

-- 최첨단 CFexpress 카드, 차세대 성능의 SSD, 초고속 메모리 모듈 등 다양한 제품 선보일 예정

주요 제품

• Professional CFexpress™ 4.0 Type B Card DIAMOND Series

• Professional CFexpress™ 4.0 Type A Card GOLD Series

• Professional GOLD microSD™ UHS-II Card

• SL500 Portable SSD

• ARMOR 700 Portable SSD

• Professional NM1090 M.2 PCIe Gen 5 NVMe™ (Heatsink 포함)

• Professional NM800 PRO M.2 2280 NVMe™ SSD(Heatsink 포함/미포함)

• PLAY M.2 2230 PCIe 4.0 SSD

• ARES RGB DDR5 8400MT/s

산호세, 캘리포니아주 2024년 1월 5일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 플래시 메모리 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업 Lexar가 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전 전시회인 'CES 2024'에서 선보일 제품군을 공개했다. 이번 전시회에서는 검증된 전문가용 사진 및 영상 촬영 기기에서부터 강력한 게이밍 제품 라인 및 휴대용 스토리지에 이르기까지 다양한 제품을 선보일 예정이다.



Lexar to Showcase Professional Photo and Gaming Product Lineups at CES 2024