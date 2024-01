Shanghai Electric, 에너지 프로젝트 이정표 세워

-- 영국 내 에너지 저장 및 광발전소 본격 가동

• 켄트에 위치한 100MW/100MWh 용량의 REP1&2 에너지 저장소 프로젝트 상용 운전 개시

• 링컨셔에 위치한 8개 태양열 발전 프로젝트의 일환으로 가장 최근에 진행 중인 Fiskerton II-A 프로젝트, 그리드 연결 완료

런던 2024년 1월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Shanghai Electric(SEHK:2727, SSE:601727)이 자사 최초의 대규모 해외 에너지 저장 프로젝트로 영국("REP1&2")에 위치한 100MW/100MWh 용량의 REP1&2 에너지 저장소의 상용 운전을 시작했다고 발표했다. 이어서 Shanghai Electric은 영국에서 추진 중인 8개 태양열 발전 프로젝트의 마지막 프로젝트인 Fiskerton II-A 태양열 프로젝트("Fiskerton II-A")의 그리드 연결을 완료했다.



Fiskerton II-A solar project in Lincolnshire, the final one of the eight solar projects spearheaded by Shanghai Electric in UK, has successfully connected to the grid lately.