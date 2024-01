첫 아이 낳으면 500만원 지급…금호석화, 임신·출산 임직원 지원 제도 확대

임신·출산·육아기 임직원 위한 ‘금호케어’ 시행

장애우 가족 부양 임직원에게도 지원 확대

금호석유화학 본사. [금호석유화학 제공]

[헤럴드경제=한영대 기자] 금호석유화학그룹은 임신·출산·육아기 및 장애우 가족을 부양하는 임직원을 대상으로 신규 복지 제도 ‘금호케어(Kumho-CARE)’를 시행한다고 3일 밝혔다.

CARE(Company and All employees Respect and Encourage you)는 임신과 출산, 육아를 병행하는 임직원에 대한 모든(All) 구성원의 존중(Respect)과 용기(Encourage)를 강조하는 복지 제도다.

금호케어 제도에 의해 금호석유화학은 출산축하금으로 첫째 500만원, 둘째 1000만원, 셋째 1500만원, 넷째 2000만원을 지급한다. 배우자(남편) 출산 휴가 제도의 경우 기존 10일에 ‘아빠도움휴가’ 5일을 추가로 지원한다. 이외에도 ▷2023년 출산 아동 인당 200만원 지급 ▷입양축하금 인당 300만원 및 입양휴가 5일 지급 ▷임신주수별 태아검진시 반차 지급 ▷임신 기간 근로단축 확대 등이 있다.

난임 부부를 위한 지원 제도도 시행한다. 난임시술비의 경우 정부 지원과 별도로 1회당 본인부담금 내 최대 300만원을 횟수 제한 없이 지원한다. 난임 휴가는 기존의 연간 3일에서 6일로 확대 시행한다. 태아 검진을 위해 주기적으로 병원을 방문해야 하는 임산부 직원에게는 주수별 태아검진반차를 부여한다.

육아 관련해서는 기존 가족돌봄휴가 및 휴직 제도에 더해 자녀 초등학교 입학 전후 최대 1개월간의 ‘초등입학돌봄휴직’을 신설했다.

장애우 가정 지원도 확대한다. 재활수당은 기존 월 10만원에서 50만원으로 상향한다. 기존 1회 지원했던 보장구 구입비는 매 3년마다 반복 지원하고, 지원금액은 40만원에서 400만원으로 올린다.

이번 제도 시행에 대해 박찬구 금호석유화학그룹 회장은 “회사가 좋은 제도를 시행하는 것과 더불어 중요한 것은 바로 구성원 간 배려하고 존중하며 용기를 북돋아 주는 마음”이라고 말했다.

금호석유화학그룹 관계자는 “현재 우리 사회가 당면한 저출산 문제의 심각성에 공감하고 이를 해결하기 위한 노력의 일환으로 본 제도를 시행하게 됐다”며 “앞으로도 사회에 대한 책임 의식을 갖고 다양한 제도와 공헌 활동을 이어나갈 계획”이라고 설명했다.

금호석유화학이 시행하는 ‘금호케어’. [금호석유화학 제공]

