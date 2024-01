EUWINA, 교육 프로그램 통해 한국 등 아시아에서 유럽 와인 홍보 강화

서울, 한국 2023년 12월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- European Wine Ambassadors(이하 EUWINA)가 아시아 시장에서 뛰어난 유럽 와인을 홍보하기 위한 노력을 강화하고 있다. EUWINA는 스페인, 이탈리아, 그리스를 대표하는 세 개의 유럽 단체인 Interprofessional Wine Council D.O. La Mancha, Unione Consorzi Vini Veneti – U.VI.VE., National Interprofessional Organization of Vine and Wine of Greece가 이끌고 있으며, 한국, 중국 본토, 싱가포르, 대만 시장을 타깃으로 삼고 있다.

EUWINA는 이러한 목표를 달성하기 위해 수입과 유통업체, 호텔, 레스토랑, 카페, 전문가, 소믈리에, 미디어 전문가를 대상으로 일련의 교육 프로그램과 마스터 클래스를 열었다. 2023년 EUWINA가 교육 프로그램의 일환으로 아시아에서 진행한 39개의 마스터 클래스에는 총 2125명 이상이 참가해 230여 종의 와인을 시음하는 기회를 맛봤다.

EUWINA는 여름과 가을 두 차례 로드쇼의 일환으로 중국에서 8개의 마스터 클래스 프로그램을 개최했다. 7월 베이징, 광저우, 선전, 상하이에서 진행한 여름 로드쇼에는 많은 청중이 모였고, 이러한 성공을 바탕으로 가을에도 홍콩, 시안, 베이징, 선전에서 로드쇼를 개최했다.

프로그램은 평균 75명의 게스트가 참석하는 놀라운 성과를 거뒀다. 또한 EUWINA의 가상 강의실 라이브 방송은 마스터 클래스당 평균 구독자 수가 150명이 될 정도로 역시 많은 관심을 모았다. 유명 와인 강사들이 스페인, 그리스, 이탈리아 와인 140여 종을 소개하는 24개의 오프라인 마스터 클래스 참가자 수는 600명이 넘었다.

EUWINA는 중국 외 지역으로 범위를 넓히면서 7월 서울, 싱가포르, 타이베이에서 마스터 클래스를 개최하며 캠페인의 영향력을 확립하고, 이 시장에서 유럽 와인 홍보에 공을 들였다. 특히 서울에서는 10월과 11월에 두 차례 세미나를 추가로 열었고, 총 15회에 걸쳐 진행된 마스터 클래스에는 약 325명이 참가했다. 참가자들은 스페인, 그리스, 이탈리아의 와이너리를 대표하는 90종의 와인을 시음하는 기회를 누렸다.

EUWINA는 한국, 싱가포르, 대만 등 5개 국가와 지역 언론인 5명을 대상으로 포도 수확기에 맞춰 스페인과 그리스 와인 산지를 방문하는 현장 견학 시간도 마련했다. 그리스 여행은 특히 원산지 보호 인증(Protected Designation of Origin)을 받은 그리스 와인에 대한 지식과 이해를 넓힐 특별한 기회를 선사했다.

EUWINA는 2024년에도 한국, 중국 본토, 싱가포르, 대만에서 24개의 마스터 클래스를 개최하며 홍보 활동을 이어갈 예정이다. 9월에는 중국 와인 트레이더를 위한 스페인과 그리스 견학을 진행하고, 이어 11월에는 홍콩 와인 및 주류 박람회에 참가해 이탈리아 와인 마스터 클래스를 개최할 계획이다.