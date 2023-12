XCMG, 세계 최초 신에너지 로더 생산 라인 가동

쉬저우, 중국 2023년 12월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- XCMG Machinery(SHE: 000425, 이하 'XCMG')가 중국 쉬저우에 세계 최초의 신에너지 로더 생산 라인을 가동하기 위해 XCMG 로딩 장비 연구소(이하 '연구소')를 공식 개소했다.



XCMG Commissions the World’s First New Energy Loader Production Line