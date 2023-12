LG CNS, 구글 클라우드 ‘데이터 분석 전문기업’ 인증

머신러닝·인프라·클라우드 전환 이어 네 번째 인증 획득

구글 클라우드 기반으로 산업 특화 데이터를 수집·분석

LG CNS 클라우드 전문가들이 구글 클라우드로부터 획득한 전문기업 인증을 소개하고 있다. [LG CNS 제공]

[헤럴드경제=권제인 기자] DX 전문기업 LG CNS가 구글 클라우드의 ‘데이터 분석 전문기업(Data Analytics Service Specialization)’ 인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

데이터 분석 전문기업은 LG CNS가 구글 클라우드로부터 받은 네 번째 인증이다. 앞서 LG CNS는 구글 클라우드의 ▷머신러닝(Machine Learning) ▷인프라(Infrastructure) ▷클라우드 전환(Cloud Migration) 관련 전문기업 인증을 받았다.

LG CNS는 국내 최초로 구글 클라우드의 20개 전문기업 인증 분야에서 4개를 확보했다고 강조했다. 또한, 최근 주목받고 있는 데이터 분석, 머신러닝 분야의 구글 클라우드 인증을 둘 다 보유한 국내 유일 기업이라고 덧붙였다.

이번 인증은 LG CNS가 MSP(Managed Service Provider) 사업자로서 구글 클라우드 환경에서 제조, 유통, 통신 등 다양한 산업영역에 특화된 데이터를 수집, 분석해 기업의 비즈니스 가치를 혁신하는 전문역량을 인정받았다는 의미다. LG CNS는 구글 클라우드 데이터 플랫폼 ‘빅 쿼리(Big Query)’ 등을 기반으로 공장의 모든 제조공정을 데이터화하고, 이를 분석해 불량품을 최소화하거나 가동률을 최적화시키는 모델을 개발할 수 있다.

구글 클라우드는 데이터 분석 관련 ▷기업 프로필 ▷기업 고객 확보 사례 ▷전문역량 평가 ▷최적화 역량 ▷모니터링 시스템 등 5개 분야의 20여개 세부 항목을 평가해 데이터 분석 전문기업을 선정한다. 인증을 원하는 MSP는 구글 클라우드가 인정한 ‘프로페셔널 데이터 엔지니어’ 전문 인력을 일정 수준 이상 보유해야 하고, 구글 클라우드 서비스를 기업 고객에게 성공적으로 제공한 사례 등을 입증해야 한다.

LG CNS는 CSP(Cloud Service Provider) 사업자인 구글 클라우드와 국내에서 긴밀한 파트너십 관계를 지속해서 유지하고 있다고 설명했다. 지난 8월 ‘구글 클라우드 파트너 어워즈 2023’에서 한국의 ‘판매 파트너(Sales Partner of the Year)’, ‘서비스 파트너(Services Partner of the Year)’ 등 2개 부문에서 수상하기도 했다.

판매 파트너는 기업 고객의 IT시스템을 구글 클라우드로 성공적으로 이식시켜 DX 혁신을 이끈 MSP에게 수여된다. 서비스 파트너는 기업 고객의 비즈니스와 구글 클라우드의 특성을 접목해 최적의 DX 서비스를 제공한 MSP에게 부여된다.

김태훈 LG CNS 클라우드사업부장 전무는 “최적의 구글 클라우드 서비스를 통해 기업 고객의 비즈니스를 혁신하는 1등 사업자 입지를 더욱 공고히할 것”이라고 말했다.

eyre@heraldcorp.com