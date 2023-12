몰도바 의회, 기술 비즈니스 프레임워크 연장 법안 통과

-- 2035년까지 7% 세율 유지

키시나우, 몰도바, 2023년 12월 23일 /PRNewswire/ -- 몰도바 의회가 성장 중인 국내 기술 분야의 새로운 장을 여는 IT 파크에 관한 법률(제77호/2016)을 통과시켰다. 이번 법률 통과는 Moldova Innovation Technology Park (MITP.md[http://mitp.md/ ])의 운영 기간을 10년에서 20년으로 연장하여 2035년까지 7%의 단일 세율을 유지하고 강력한 IT 환경을 조성하고자 하는 국가의 노력을 다시 한번 확인하는 중요한 의미를 지닌다.

Moldova's Parliament Extends Unique Tech Business Enabling Framework and 7% taxation ceiling up to 2035