머라이어 캐리의 ‘그 노래’…빌보드 ‘핫100’ 6번째 1위

머라이어 캐리 [소니뮤직 제공]

크리스마스의 여왕이 귀환했다. 지난 1994년 발표한 머라이어 캐리의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I want for christmas Is You)’가 6번째 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’ 1위에 올랐다.

미국 매체 포브스는 20일(현지시간) “캐리는 이 노래로 핫100에서 여섯 차례 1위를 차지지하며 역사를 다시 썼다. 같은 곡으로 핫100 정상에 6번 오른 사례는 없었다”고 보도했다.

브렌다 리(79)의 캐럴 ‘로킹 어라운드 더 크리스마스 트리(Rockin' Around the Christmas Tree)’가 발매된 지 65년 만에 처음으로 차트 1위를 차치하며 캐리보다 2주 앞서 핫100 1위를 기록했으나, 크리스마스 주간이 다가오자 캐리의 캐럴이 다시 1위 자리를 탈환했다.

국내에서도 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’는 꾸준한 사랑을 받고 있다. 지니뮤직이 1~19일 설문조사한 결과에 따르면, 20~50대가 연간 가장 많이 소비한 캐럴이 이 노래였다. 멜론 차트에서도 ‘톱100’ 9위에 올랐다.

발매된 지 30년이 돼가는 곡이지만 매년 연말 국내외에서 배경음악으로 깔리곤 해 머라이어 캐리의 ‘눈꽃 연금’이라는 별명도 붙은 노래다.

이 밖에도 아리아나 그란데의 ‘산타 텔 미(Santa Tell Me)’, ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’ 등도 국내 차트 상위권에 랭크됐다.

