'아시아의 타임스퀘어' 태국 Central World, 화려한 카운트다운

방콕 2023년 12월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 태국 방콕에서 가장 큰 엔터테인먼트 카운트다운 행사인 'centralwOrld Bangkok Countdown 2024'가 열린다. Central World는 무대, 디지털 불꽃놀이, 조명 및 음향 등 세계적인 수준으로 구성된 7가지 하이라이트를 선보이며 글로벌 뮤직 페스티벌 못지않은 분위기를 선사할 예정이다. '아시아의 타임스퀘어'라는 Central World의 명성에 걸맞은 화려한 행사가 펼쳐질 것으로 기대된다.



Spectacular must-visit countdown in Thailand at Central World, the Times Square of Asia