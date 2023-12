급성장 중인 케냐 타투 시티, 100명 이상 전략적 신규 채용

-- 나이로비 초입에 위치한 경제특구

-- 현재 1만 5000명 이상의 직원이 근무 중

-- 2024년에도 수천 명이 합류 예정

타투 시티, 케냐, 2023년 12월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 나이로비 초입에 위치한 5000에이커 규모의 복합용도 경제특구(Special Economic Zone, SEZ)인 타투 시티(Tatu City)[ https://www.tatucity.com/ ]가 2023년 100명이 넘는 핵심 인력을 채용하며 인력을 강화했다. 이러한 강화 양상은 케냐는 물론 전 세계 기업과 주택 소유주들이 성장하는 이 경제 생태계에 합류하기 위해 몰려들면서 가능했다.

A render of CCI International’s new 5,000 call center in Tatu City (credit: CCI International)