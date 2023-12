Tribesigns, One Tree Planted와 환경을 위한 이니셔티브 론칭

로스앤젤레스 2023년 12월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적으로 유명한 온라인 가구 브랜드인 Tribesigns[https://tribesigns.com/ ]가 글로벌 재조림, 생물 다양성, 나무 심기 운동의 실천 장려 등에 집중하는 비영리 단체인 One Tree Planted와 파트너십을 체결했다.

고객 우선이라는 경영 철학을 실천하고 있는 Tribesigns는 고객에게 고급스러운 디자인, 고품질 및 비용 효율적인 가구를 제공하는 데 앞장서고 있다. 지속 가능 노력을 향상하고 긍정적인 사회 영향력을 끼치기 위해 Tribesigns는 주목할 만한 사회적 책임 전략의 행보를 시작했다.

Tribesigns는 One Tree Planted와의 'One Dollar One Tree, One Tribe One Dream' 프로그램을 통해 자사 공식 웹사이트에서 제품을 구매할 때마다 1달러를 재조림 프로젝트에 기부한다. 고객은 이 같은 프로그램을 통해 매 구매마다 환경 보호에 직접적으로 참여할 수 있게 된다. 제품 배송 후 한 달 이내에 나무 심기 인증서가 고객 이메일로 전송되어 Tribesigns의 지속 가능성 활동을 강화하고 고객에게는 재조림에서 주요한 역할을 할 수 있는 기회를 제공한다.

지난 11월 정식 오픈된 이 프로그램은 토지 및 수자원 보호, 공기질 개선, 그리고 지역사회의 지속 가능 개발을 촉진하고 2024년에 2만 그루 이상의 나무를 심는 것을 목표로 한다.

Tribesigns의 창업자이자 최고경영자(CEO)인 Peter Wang은 '설립 초기부터 지속 가능성을 최우선 가치로 삼아왔다. 미국 내 천만 가구 이상에 서비스를 제공해 왔고 1000개 이상의 가구 제품이 Amazon에서 클라이미트 플래지 프렌들리(Climate Pledge Friendly) 인증을 받았다.'며 'One Tree Planted와의 파트너십은 환경에 대한 당사 목표를 확장함과 동시에 고객들이 더 푸른 지구를 만드는 데 기여하도록 장려한다.'라고 말했다.

Tribesigns의 공동 창업자인 Sophia Zhao는 '이는 단순히 문자상의 친환경 이니셔티브 그 이상이다.'며 '우리는 모든 가정에 편안함을 제공하는 아름다운 디자인의 가구를 지속적으로 선보이면서 고객을 위한 지속 가능한 사업을 개발하고 기후 변화와 삼림 파괴 등 지구가 직면하고 있는 심각한 문제에 변화를 가져오려 한다'라고 덧붙였다.

모든 Tribesigns의 가구는 재산림을 고려한 지속 가능한 방식으로 벌채된 목재로 만들어진다. 고객은 Tribesigns와 One Tree Planted의 파트너십을 통해 그들이 구매가 책임감 있는 산림 관리에 도움이 된다는 사실을 확신할 수 있다.

Tribesigns 소개

Tribesigns는 세계적인 가구 디자인 및 생산 업체이다. Tribesigns는 '평생 사용 가능한 제품(Designed For Life)'의 슬로건을 내세운다. Tribesigns는 2011년 도목수의 숙련된 후계자와 창의적인 재능을 가진 그의 아내가 기술 전문성과 예술적 감각을 결합하여 설립한 회사로, 진정성, 단순성, 그리고 혁신을 통해 고객을 최우선시하고 모두를 위한 아늑한 집을 만드는 데 전념하고 있다.

설립 후, 회사는 최고의 홈 오피스 가구 온라인 소매업체로 자리 잡았다. 또한 미니멀리스트 가구 브랜드인 Little Tree, 럭셔리 가구 프랜드인 Lantine 등 2개의 서브 브랜드를 가지고 있다. 35여 개의 해외 창고와 높은 R&D 및 제조 역량으로 사업 파트너를 위한 직송, OEM, 그리고 ODM 서비스도 제공한다.

Tribesigns에 대한 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://tribesigns.com/, B2B[https://tribesignsb2b.com/ ], Facebook[https://www.facebook.com/TribesignsCo ], YouTube[https://www.youtube.com/@Tribesigns ], Pinterest[https://www.pinterest.com/tribesignsOfficial/ ], TikTok[https://www.tiktok.com/@tribesigns.official ].

