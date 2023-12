Noster, 최첨단 마이크로바이옴 분석 서비스 연구 성과 밝혀

광범위한 장내 박테리아 기반 대사산물 및 미생물군 분석 위한 최신 솔루션

교토, 일본 , 2023년 12월 20일 /PRNewswire/ -- 일본의 마이크로바이옴(장내 미생물 군집) 분석 서비스 선도 기업인 Noster Inc.가 최첨단 장내 세균 기반 대사물질 및 장내 미생물총 분석 서비스 연구의 획기적인 성과를 밝혔다. 이번 연구 결과는 당뇨병, 식이 보조제 개발, 혁신적인 기능성 식품 등 인간의 건강과 질병에 대한 연구 전반에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

Illustration of the metabolites produced by gut bacteria and their circulation throughout the body.