Burjeel Holdings Oncology Conference 10주년 행사 개최

-- 암 치료 위한 공평한 솔루션 모색하는 자리

-- 참가 전문가들, 치료에 협력과 혁신의 중요성 강조

워싱턴, 2023년 12월 20일 /PRNewswire/ -- Burjeel Holdings Oncology Conference가 개최 10주년을 기념하는 행사를 열었다. Foreign Policy와 공동으로 개최한 이번 행사에서는 암 치료에 얽힌 복잡한 과제를 해결하기 위해 세계 유수의 전문가들이 모여 다양한 이해관계자 간 협력의 필요성을 강조하며 열띤 토론을 벌였다. 전 세계적으로 수백만 명이 암으로 목숨을 잃고 있고, 특히 저소득 및 중산층 국가에서 피해가 심각한 가운데 열린 이번 콘퍼런스에서 참가자들은 생명을 구하는 치료법에 대한 접근성을 높이려면 국제적 행동과 형평성 제고 노력이 시급하다는 데 의견을 모았다.

(From L to R) Dr. Juan Pablo Uribe, Dr. Catharine Young, Rep. Mike Kelly, Dr. Shamsheer Vayalil speaking at the 10th Burjeel Holdings Oncology Conference in Washington DC.