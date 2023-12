JA Solar, 2023 BNEF 금융 지원 타당성 조사서 100% 인정

-- 태양광 모듈 브랜드 금융 지원 타당성 조사 결과

베이징 2023년 12월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 글로벌 시장 조사 업체인 Bloomberg New Energy Finance(BNEF)가 실시한 '2023년 태양광(PV) 모듈 및 인버터 제조업체에 대한 금융 지원 타당성(bankability) 조사'에서 태양광 모듈 제조 전문 글로벌 기업 JA Solar가 100% 금융 지원이 타당한 기업으로 인정받았다. BNEF는 성능, 재무, 제품 및 평판의 주요 지표를 기준으로 업계 리더들을 평가했는데, JA Solar는 탁월한 실적과 함께 탄탄한 운영 및 재무 건전성을 인정받으며 이처럼 좋은 평가를 받았다.



