UL Solutions 및 현대 모비스 북미 전기 파워트레인, 전기차 배터리의 안전 및 성능을 개선하기 위해 MOU를 체결하다

이번 새로운 협력은 전 세계 전기차 채택이 증가함에 따라 전기차 배터리 기술 적용을 안전하고 광범위하게 증가시키도록 지원하려는 목적입니다.

일리노이주 노스브룩, 2023년 12월 20일 /PRNewswire/ -- 응용 안전 과학의 글로벌 리더인 UL Solutions와 자동 주행, 연결성 및 전동화에 초점을 두는 글로벌 자동차 부품 기업인 현대 모비스의 계열사인 현대 모비스 북미 전기 파워트레인(Hyundai Mobis North America Electrified Powertrain LLC)이 전기차(EV) 배터리의 안전 및 성능 부문에서 협력하기 위해 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 본 양해각서 체결을 통해 세계적으로 전기차 채택이 증가함에 따라 더 안전하고 뛰어난 성능의 전기차 배터리가 공급망에 들어갈 것이라는 확신을 높이도록 지원하기 위한 장이 마련됩니다.

UL Solutions and Hyundai Mobis representatives join together at the UL Solutions headquarters in Northbrook, Illinois, to celebrate the signing of a memorandum of understanding (MoU) between the two organizations. The MoU sets the stage for a collaboration focusing on the safety and performance of EV batteries.