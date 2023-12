영국 교육 그룹 GEDU, 호주 공연 예술 학교 APAC 인수

런던, 2023년 12월 19일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 영국에 본사를 둔 교육 그룹 Global Education Holdings(이하 GEDU)가 Australian Performing Arts Conservatory(이하 APAC)를 인수했다. 호주 브리즈번에 위치한 공연 예술 학교인 APAC는 학부 과정에서 연기, 영화 제작, 노래와 춤을 가르친다.



GEDU acquires APAC

APAC은 1993년 설립 이후 배우 Mirko Grillini(The Chronicles of Narnia와 Home and Away 출연)와 호주의 스탠드업 코미디언 Mark McConville을 비롯해 수많은 성공한 TV, 연극, 영화 전문가를 배출했다.

부최고경영자(Deputy CEO)인 Ray Lloyd 교수는 APAC의 그룹 내 편입을 환영하면서 "GEDU는 전 세계에서 쉽게 접할 수 있는 수준 높은 기술 중심의 고등 교육을 제공하기 위해 다양한 교육 기관과 서비스 포트폴리오를 구축하고 있다"면서 "공연 예술 교육 분야에서 탁월한 명성을 얻고 있는 APAC을 인수함으로써 제공할 수 있는 커리큘럼의 폭을 넓히는 동시에 호주 시장에 진출할 수 있게 되었다"고 말했다.

호주 고등교육기관인 APAC은 Tertiary Education Quality and Standards Agency(TEQSA) 인증을 받았다. 이전에는 Australian Stage Combat School(ASCS)이란 이름으로 알려졌으며, 해외 학생을 위한 Commonwealth Register of Institutions and Courses에도 등록되어 있다.

GEDU는 이번 인수를 통해 호주 시장에 진출해 글로벌 입지를 확장할 수 있게 됐다. APAC은 지난 3개월 동안 GEDU 그룹에 추가된 네 번째 브랜드에 해당한다. GEDU는 최근에는 영국의 해양 학교인 MLA College, 프랑스 경영 대학원인 École de Management Appliqué(EMA), 그리고 탬파, 마드리드, 하이델베르크, 파리에 캠퍼스를 둔 미국 소재 쉴러 국제 대학교(Schiller International University)를 인수했다.

GEDU 소개

GEDU는 모든 종류의 고등 교육 자격, 견습직, 어학원을 포함한 다양한 교육 기회를 제공한다. 미국, 캐나다, 영국, 아일랜드, 독일, 프랑스, 스페인, 몰타, 아랍에미리트, 인도, 사우디아라비아, 호주 등 12개국에 진출해 있다. 광범위한 과목을 가르치며, 학생들의 투자 수익을 극대화하기 위해 취업 능력과 경험 향상 모두를 위해 애쓰고 있다.

연락처: Vanita Kerai | Chief Marketing Officer | GEDU

이메일: vkerai@gedu.global | Phone: +44 (0)204 551 3640 | Website: gedu.global