TCO Development, 지속 가능한 IT 제품 확대 주요 트렌드 공개

-- 지속 가능한 IT 제품 수요 증가로 현 세대 TCO 인증 출범 후 첫 2년간 TCO 인증 제품 수 전 세대 대비 26% 증가

-- 최상위 트렌드 제품 카테고리는 헤드셋

스톡홀름 , 2023년 12월 19일 /PRNewswire/ -- IT 제품은 제조에서 유통, 사용 및 폐기에 이르는 전 수명주기에 걸쳐 온실가스를 배출한다. 이러한 환경적 영향은 설계, 제조, 기술 및 사용자 행태 등의 개선을 통해 줄일 수 있다. 대표적인 IT 제품 지속가능성 인증인 TCO 인증[https://tcocertified.com/ ]은 지난 2년에 걸쳐 지속 가능한 IT 제품 확대에 대한 관심을 환기시켜왔다.

Growing demand for more sustainable IT has seen the number of products with TCO Certified increase 26 percent during the first two years of the current generation of TCO Certified compared to the previous.