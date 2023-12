저명한 애니메이션 감독 Kongkee, 홍콩서 사이키텔릭 전시회 열어

-- 홍콩에 위치한 타이쿤에서 Kongkee: Warring States Cyberpunk 전시회 개최

홍콩 2023년 12월 18일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 수상 경력에 빛나는 애니메이션 감독이자 비주얼 아티스트인 Kongkee(혹은 KONG Khong-chang)이 개인 전시회를 위해 고향인 홍콩에 돌아온다. 이번 개인 전시회는 2023년 12월 9일부터 2024년 3월 3일까지 홍콩 타이쿤 복합건물 내 Duplex Studio에서 열리는데 환상적인 사이키델릭 전시로 공간을 변신시켜 홍콩 타이쿤 복합건물을 환하게 빛내고 몰입감 높은 이야기를 선사할 예정이다.



"Past / Present / Future / Bleeding / Tearing / Drifting" 2023, three-channel video installation on LED, dimensions variable. Exhibition view from Kongkee: Warring States Cyberpunk. Courtesy of Tai Kwun, Hong Kong.