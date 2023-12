사우디아라비아, UNCTAD 정기선해운연계지수 79.01점 획득

-- 4분기 역대 최대 상승 폭 기록

리야드, 사우디아라비아 , 2023년 12월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 사우디아라비아가 National Transport and Logistics Strategy(NTLS)의 목표에 발맞춰 글로벌 물류 허브로서의 경쟁력과 입지를 강화해오면서, 사우디항만청(Saudi Ports Authority)(Mawani)이 UNCTAD의 2023년 4분기 정기선해운연계지수(Liner Shipping Connectivity Index, LSCI)에서 무려 79.01점을 획득하며 역대 최대 상승폭을 기록했다. 이로써 3분기에 77.66점을 획득했던 사우디아라비아는 최근 주요 순위에서 상승세를 이어갔다.

Saudi Arabia has achieved historic progress in UNCTAD's Liner Shipping Connectivity Index for Q4 by scoring 79.01 points.