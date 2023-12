다인리더스, VR 의료교육 콘텐츠 'HAIO'로 생생한 실습 환경 제공

서울, 한국 2023년 12월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 에듀테크 기업 다인리더스가 늘어나는 메타버스 시장 수요에 적극적으로 대응하고 의료, 교육, 공공 분야의 디지털 전환을 선도하기 위해 콘텐츠 사업 영역을 확대하고 있다.



Interaction technology that can control emergency situations based on voice commands and joint recognition in HAIO