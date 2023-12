Similis, AI 기반 AnyoneSwap으로 콘텐츠 제작 환경 일대 혁신

- 새로운 웹 기반 SaaS 솔루션인 AnyoneSwap, AI로 모델 이미지를 매우 사실적인 사진이나 동영상으로 페이스 스왑해줘

- 원클릭 페이스 스왑으로 편집이나 재촬영에 소요되는 시간과 비용 크게 절감 가능

- 자동 노화 완화 기능으로 전문가가 작업한 느낌 선사

- AnyoneSwap, 소셜 미디어의 광고, 영화 제작, 콘텐츠 제작을 혁신 잠재력 가져

서울, 한국 2023년 12월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선구적인 인공지능(AI) 스타트업 Similis가 콘텐츠 제작 워크플로를 혁신하기 위해 설계한 획기적인 새로운 웹 기반 AI 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS) 솔루션 AnyoneSwap의 글로벌 출시를 공식 발표했다. 이 솔루션은 2023년 9월에 첫 출시된 이후 현재 전 세계적으로 20만 명이 넘는 사용자 풀을 확보하고 있다.



