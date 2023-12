Shanghai Electric, COP28서 혁신적 친환경 에너지 솔루션 선보여

-- China Corner 개막식에서 글로벌 지속 가능한 개발 촉진을 위한 노력

두바이, 아랍에미리트 2023년 12월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Shanghai Electric(SHEK: 2727, SSE: 601727)이 11월 30일부터 12월 12일까지 아랍에미리트 두바이에서 개최된 제28차 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change(COP28)의 China Corner 개회식에 참석했다. 이번 회의에서 열린 'The Ecological Civilization and Beautiful China Practice' 부대 행사에서는 글로벌 기후 거버넌스 및 지속가능성 분야에서 기업의 리더십을 전 세계에 선보였다.



Qiu Minghua shares Shanghai Electric's green energy innovations at COP28's China Corner opening ceremony

이번 행사에서 Shanghai Electric Power Plant Engineering Company의 Qiu Minghua 부 총괄 매니저는 "이처럼 중요한 글로벌 기후 거버넌스 시기에 Shanghai Electric은 더 많은 에너지 기업과 산업체를 위해 혁신적인 친환경 솔루션을 제공하고 있다. 앞으로도 파트너사와의 상생 협력을 통해 지속 가능한 발전의 새로운 친환경 미래를 함께 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

Shanghai Electric은 풍력-태양광-수소-저장 통합을 중심으로 첨단 기술을 기반으로 하는 신흥 분야에 집중하는 4+2+X 개발 전략을 추진하며 ESG 약속을 충실히 이행하고 있다. 이 전략의 핵심 목표는 에너지 및 산업 분야의 탄소 배출량 감축이며, 이를 위해 산업 단지에 친환경 산업 플랜트의 설계부터 건설까지 모든 것을 제공하는 3차원 탄소 제로 산업 단지 솔루션을 적극적으로 구축하고 있다. 이 솔루션에는 분산형 신에너지 공급과 친환경 스마트 제조 라인이 포함돼 있어 산업 중심의 에너지 효율을 개선하는 데 도움이 된다. 올해 출시된 Shanghai Electric의 주요 스마트 산업 솔루션에는 통합 풍력, 태양광, 저장 및 배전 솔루션과 Energy Carbon Smart Butler가 있으며, 이는 회사의 ESG 약속을 달성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

Shanghai Electric은 2050년까지 필요한 에너지의 75%를 청정에너지원에서 생산한다는 두바이의 청정에너지 전략을 지원하기 위해 여러 주요 프로젝트를 수행하고 건설에 참여했다. 이러한 프로젝트 중 하나는 두바이의 700MW 집광형 태양광 발전(CSP) 및 250MW 태양광 발전소 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 프로젝트인 Noor Energy 1이다. 이 프로젝트는 사우디 국제 수전력 회사(ACWA Power), 실크로드 펀드, 두바이 수전력청이 공동 투자했다.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park 4단계에 위치한 세계 최대 규모의 단일 부지 집광형 태양광 발전소인 Noor Energy 1은 첨단 타워형 태양열 발전 기술과 트로프형 태양열 발전 기술을 결합해 세계에서 가장 높은 CSP 타워와 최대 열에너지 저장 용량을 달성해 새로운 글로벌 기준을 세웠다. 완공되면 32만 가구에 친환경 에너지를 공급하고 연간 160만 톤의 탄소 배출량을 줄일 수 있다.

앞으로 Shanghai Electric은 고품질, 친환경, 저탄소 에너지 장비 개발을 지속하는 한편 더 많은 글로벌 파트너가 지속 가능한 개발 노력에 동참하고, 글로벌 기후 거버넌스를 강화하며, 모두를 위한 친환경 미래를 실현하기 위해 협력할 수 있도록 더 많은 글로벌 에너지 프로젝트를 수행할 계획이다.