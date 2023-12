Vantage Foundation, Rumah Hope 보육원에 기쁨 선사

-- Wishing Well 캠페인 통해 말레이시아에 위치한 보육원 지원

페탈링자야, 말레이시아 2023년 12월 14일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Vantage Foundation이 크리스마스 시즌을 맞아 말레이시아 Rumah Hope 보육원에 재원 중인 불우 청소년들에게 따뜻한 사랑을 전하는 캠페인을 전개한다. 불우 청소년에 대한 사회적 감수성과 포용성을 고취하기 위해 Vantage Foundation이 주도하는 'Wishing Well' 캠페인은 크리스마스 소원 성취를 통해 Rumah Hope 보육원의 모든 청소년에게 크리스마스 시즌의 기쁨을 선사하기 위해 마련되었다.



The residents of Rumah Hope Children's Home get their Christmas wishes fulfilled by the Wishing Well initiative led by Vantage Foundation