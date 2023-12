Trina Solar, COP28서 친환경 및 지속 가능 개발 촉구

-- 글로벌 파트너와의 기술적 혁신과 협업 강조

창저우, 중국 2023년 12월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 현재 아랍에미리트 두바이에서 열리고 있는 제28차 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP28)에서 Trina Solar가 세계의 친환경 에너지 전환을 위해 글로벌 파트너와의 기술적 혁신과 협업을 촉구하며 친환경, 저탄소, 그리고 지속 가능 개발의 중요성을 강조했다.

친환경 에너지 생산업체인 Trina Solar는 친환경 개발 철학을 성실히 이행하여 '모두를 위한 태양광(Solar energy for all)'의 사명을 이루기 위해 노력하고 있다. 최첨단 210mm 기술 플랫폼과 n-타입 i-TOPCon 첨단 기술의 결합으로 Trina Solar는 700W 이상의 태양광 시대에서 산업을 이끌고 있다.

회사의 제품군은 방목 태양광, 농업용, 어업용 태양광 프로젝트, 탄광 침하 지역 및 사막 등 다양한 환경에서 사용되고 있다. 2023년 3분기까지 Trina Solar는 전 세계에 총 170GW 규모의 태양광 모듈을 납품하며 지속 가능한 환경으로의 전환을 지원하고 있다.

TÜV Rheinland는 Trina Solar의 210mm Vertex 모듈 전 제품군에서 전 과정 평가(LCA)와 탄소 발자국 인증을 부여하였는데, 이는 Trina Solar의 전주기적 저탄소 관리 능력을 입증했다. Trina Solar는 n-형 모듈에 대한 환경 성적 표지와 탄소 발자국 인증을 선도하고 저탄소 실리콘 재료 개발을 위해 제조업체와 협업하는 등 탄소 배출을 현저히 감소하고 있다. Trina Solar는 칭하이성에 전력 공급, 파워그리드, 활용, 그리고 에너지 저장까지 통합한 탈탄소 에너지 산업 단지를 구축 중이다. 또한 저장성의 이우 설비는 태양광 업계 최초로 탈탄소 지위를 획득하였다.

Trina Solar는 지역의 친환경 전환을 위해 중동을 포함한 전 세계 파트너와 협업을 진행하고 있는데 특히 아랍에미리트 및 중동 지역과 긴밀한 관계를 맺고 있다. 동사는 단일 태양광 발전소로는 세계 최대 규모인 아부다비의 2GW Al Dhafra 태양광 프로젝트에 800WM 규모의 Vertex 모듈을 공급한 바 있다. 지난 10월에 Trina Solar는 전체 산업 사슬을 아우르는 수직 통합 태양광 발전소를 구축하기 위한 아랍에미리트의 프로젝트와 협업하기 위해 양해각서(MOU)를 체결하기도 했는데 이는 아랍에미리트의 친환경 산업을 크게 촉진할 프로젝트로 기대되고 있다.

Trina Solar는 스마트 태양광 및 에너지 저장, 그리고 넷제로(net-zero) 미래를 달성하기 위한 친환경 전력 시스템으로의 전환을 촉진하기 위해 노력한다. Trina Solar와 World Wildlife Fund(WWF)는 지구가 한 시간이라도 더 오래 살기 위해 친환경 에너지를 사용할 것을 촉구했다. 또한 Trina Solar는 Reuters의 2022년 100대 글로벌 에너지 전환 이노베이터(Top 100 Innovators in Global Energy Transition 2022)에 선정되었으며 중국 유럽 연합 상공 회의소로부터 탈탄소 분야 선도기업으로 선정되었다.

Trina Solar는 생산 용량, 서비스 제공, 운영 관리 및 위험 관리 시스템의 세계화를 위해 노력하고 있다. 동사는 모든 글로벌 이해관계자와 협력하여 새로운 에너지 체계를 구축하고 토론과 공동 혁신을 통해 동반 성장하고자 한다.