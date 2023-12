FP Markets, Cricket Brasil 유소년 프로그램 후원으로 CSR 강화

-- 세계적인 멀티에셋 브로커인 FP Markets이 ICC 준회원사인 Cricket Brasil과 유소년 프로그램 지원을 위한 후원 계약 체결

시드니 , 2023년 12월 12일 /PRNewswire/ -- 오스트레일리아 외환 [https://www.fpmarkets.com/forex/ ] 및 CFD [https://www.fpmarkets.com/share-cfds/ ] 브로커인 FP Markets[https://www.fpmarkets.com/ ]이 Cricket Brasil과 파트너십을 맺고 어린이들이 의무교육을 마치고 대학에 진학하며 스포츠를 통해 미래를 그려갈 수 있도록 지원해주는 유소년 프로그램의 후원을 발표했다. 후원의 첫 단계는 다음과 같다.

FP Markets enhances its Corporate Social Responsibility (CSR) programme with Sponsorship of the Cricket Brasil Youth Development Programme