Tata Power, 친환경 에너지 전환을 통한 지구 보호 촉구

-- COP28에 맞춰 회사의 '지속 가능한 삶 달성 가능(Sustainable is Attainable)' 운동의 내용이 담긴 소개 영상 'DuniyaApneHawale' 공개

뭄바이, 인도, 2023년 12월 12일 /PRNewswire/ -- 인도 대형 통합 전력 회사 중 하나인 Tata Power가 '지구를 포용하고 사랑하세요. 친환경 에너지로 전환하세요(Embrace Mother Earth. Love Our Planet. Switch to Green and Clean Energy)'라는 메시지가 담긴 새로운 홍보 영상인 'DuniyaApneHawale'을 공개했다.



Tata Power urges all to Embrace Mother Earth, Love Our Planet and Switch to Green and Clean Energy

Tata Power는 '지속 가능한 삶 달성 가능(Sustainable is Attainable)'이라는 책임을 굳건히 지키고 있으며, 이러한 영상 공개는 국민들이 지속 가능한 삶을 실현하도록 격려하고 더 깨끗하고 친환경적인 미래에 대한 개개인의 활동과 책임의 중요성을 강조하기 위한 또 다른 발걸음이다.

책임 있는 회사로서, Tata Power는 기업과 같은 대규모의 고객들이 친환경 에너지 제품 및 서비스를 채용할 수 있도록 장려한다. Tata Power는 또한 지붕 태양광, 전기차 충전, 태양광 마이크로그리드, 그룹 캡티브 솔루션(group captive solution), 수력 발전, 스마트 홈 자동화 솔루션 등 에너지 효율을 위한 부담 없는 친환경 솔루션의 대규모 설치를 통해 수많은 인도인에게 지속 가능한 삶이 어떻게 하면 '달성 가능한'지를 대중화하고 있다.

이 캠페인은 힌디어, 영어, 구자라트어, 라마타어, 타밀어, 칸나다어 뉴스 및 비즈니스 채널과 디지털 및 소셜 미디어 플랫폼에서 실시간으로 방영되어 대중에게 메시지를 전달하고 있다.

이 영상에서는 지구의 여정을 그리는데 삼림 벌채, 건설, 산업화 및 도시화와 같은 인간 활동에 의해 매일 지구가 겪는 고통과 상처를 보여준다. 여정에 끝에서 지구는 더럽혀지고 지친 모습인데 이때, 미래 세대를 의미하는 두 명의 아이가 나타나 우리의 지구를 위해 꼭 필요한 사랑과 보살핌을 표현하며 지구를 구하고 씻기고 안아준다. 영상은 '지구를 포용하고 사랑하세요. 친환경 에너지로 전환하세요(Embrace Mother Earth. Love Our Planet. Switch to Green and Clean Energy)'라는 강한 메시지와 '꽉 안아줘(Hold Me Tight)'의 배경음악으로 끝난다.

영상 시청 :

https://www.youtube.com/watch?v=3sqagRNk5HA (영문)

https://www.youtube.com/watch?v=2IbqvgylAVM (힌디어)

영상 랜딩페이지 :

https://www.tatapower.com/embraceloveswitchsia.aspx

한편, Tata Power는 인도에서 가장 선호되고 신뢰받는 친환경 에너지 브랜드가 되기 위해 노력하고 있다. 2023년까지 70%의 청정 및 친환경 에너지원을 통한 에너지 발전량과 2024년까지 탄소 중립 달성을 목표로 하고 있다.

