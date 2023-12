AALCO Annual Arbitration Forum 2023 개최

-- 홍콩에서 처음으로 열린 이번 행사 성료

홍콩 2023년 12월 12일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 1956년 국제 정부간 기구로 설립된 Asia-African Legal Consultative Organization(AALCO)이 홍콩에서 열린 AALCO Annual Arbitration Forum 2023을 성공적으로 마무리했다. AALCO는 현재 총 GDP가 미화 26조 달러를 초과하는 47개국이 회원으로 가입되어 있으며 UN에서 평화, 디지털 경제 성장을 위한 공정한 규칙, 경제 발전, 무역 촉진, 갈등과 분쟁의 예방 및 해결과 같은 공통 관심사에 대해 전 세계 인구 3분의 2의 목소리를 대변하고 있다. AALCO Hong Kong Regional Arbitration Centre(AALCO-HKRAC)는 '충실한 반둥 정신에 기반한 변화하는 세상의 격차 해소(Resolving Differences in a Changing World by Staying True to the Bandung Spirit)'를 주제로 이번 행사를 개최했다. 개최국인 홍콩의 법무부 외에도 항공사, 주요 상공회의소, 전문 기관, 아시아 및 아프리카의 분쟁 해결 센터를 포함한 53개 조직이 지원을 제공했다. 하이브리드 방식으로 진행된 포럼에는 30여 개 국에서 1,500명이 넘는 참가자가 직접 참석하는 동시에 비즈니스 리더, 기업가, 혁신가, 사업가, 대사, 총영사, 주요 국제 기업의 법률 부서 책임자, 중재 기관 리더, 전문 조직, 판사, 법무부 공무원, 선출직 국회의원 및 정부 관료 등 수백만 명이 중계를 통해 참여했다.



홍콩특별행정구(Hong Kong SAR)의 Hon John Lee 행정장관은 개회 환영사에서 "홍콩은 자유 무역을 지지하며 지역 및 국제 협력을 촉진하고 있다. 우리는 중국 본토와 다른 국가 사이에서 '강력한 연결자' 및 '강력한 가치 확장자'의 역할을 수행하기 위해 노력한다. 또한 국제 법률 허브로서 위상을 높이기 위해 지속적으로 노력을 강화하고 있다. 2022년 5월에 공식 출범한 AALCO-HKRAC는 아시아 태평양 지역의 국제 법률 및 분쟁 해결 서비스 중심지로서 홍콩의 역할에 대한 인정을 의미하며 중국 제14차 5개년 계획에 명시된 목표와도 일치한다"고 말했다.

AALCO 글로벌 본부에서 이번 행사를 위해 홍콩을 방문한 AALCO 사무총장인 Kamalinne Pinitpuvadol 박사는 AALCO 지역 중재 센터 설립의 목적이 상업 관계의 안정성과 신뢰를 조성하는 것임을 밝혔다. 센터는 아시아-아프리카 지역에서 공정하고 합리적인 메커니즘 아래 상업적 분쟁 해결을 위한 적절한 수단을 제공하고자 한다. AALCO가 여섯 번째로 설립한 센터인 AALCO-HKRAC는 보안과 개인 정보 보호에 중점을 두고 설계되어 비용과 시간 효율성이 뛰어난 선도적인 온라인 분쟁 해결 플랫폼 등 세계적 수준의 시설을 제공함으로써 대체적 국제 분쟁 해결을 촉진하는 데 중추적 역할을 한다.

중화인민공화국 외교부 청장실의 FANG Jianming 부청장은 이번 포럼이 국제 상업 중재 및 온라인 분쟁 해결 부문에서 홍콩의 고유한 리더십과 이점을 강화 및 확장하여 아시아와 아프리카 지역의 경제 및 법률 협력 증진에 기여할 것이라고 밝혔다.

AALCO-HKRAC의 책임자인 Nick Chan 치안 판사는 전문가들이 최신 법률 변화, 법원 관행, 중재 판정 집행, 최첨단 AALCO ODR 플랫폼 및 AALCO-HKRAC의 중재 개시 직후 전 세계 기업이 중국 본토에서 자산과 증거를 보존할 수 있도록 돕는 홍콩 내 고유한 중간 완화 조치에 대한 실질적인 인사이트를 공유하는 패널 토론을 진행했다. 또한 토론에서는 기업이 홍콩을 발판으로 활용하여 AALCO의 47개 회원국과 기타 아프리카, 중동 및 아시아 지역의 시장에 접근할 수 있는 방법을 모색했다.

기업은 세션 녹화본을 다시 확인해 풍부한 인사이트를 얻을 수 있다. 이러한 세션에서는 전 세계의 전문가들이 모여 기회를 식별하고 실질적인 인사이트를 공유하는 한편 평화, 경제, 분쟁 및 갈등 해결을 진전시키고 대규모 인프라 프로젝트, 윤리적인 AI 개발, B2C, B2B, 전자상거래, ESG, 핀테크, IP 거래, 법률 기술 및 ODR을 이해하고 다양한 규칙과 표준을 조화시키는 방법을 논의했다.

국제법에 따라 설립된 AALCO-HKRAC는 '국가 중립적'이라는 뚜렷한 이점을 가지고 있다. 널리 인정받고 있는 AALCO 분쟁 해결 시스템의 일부로서 외국중재판정의 승인 및 집행에 관한 UN 협약에 기여한다. AALCO-HKRAC는 중립적이고 공평하며 비용 효율적인 방식으로 지역, 국가 및 국제 분쟁을 해결하기 위한 최적의 선택이 될 수 있다.

웹사이트: www.aalcohkrac.org

녹화본:

1일차: https://youtube.com/live/TOaT4f5B5fQ

2일차: https://www.youtube.com/watch?v=jizF2DCX9MM