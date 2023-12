Riyadh International Philosophy Conference 2023, 올해 활동 마무리

-- 과거 어느 때보다 큰 관심과 참여 속에 마무리

리야드, 사우디아라비아 , 2023년 12월 11일 /PRNewswire/ -- Literature, Publishing & Translation Commission가 '소통 시대의 초문화적 가치와 윤리적 도전(Transcultural Values and Ethical Challenges in the Communicative Age)'을 주제로 개최한 2023 Riyadh International Philosophy Conference 활동을 끝마쳤다. 3일간 다양한 과학 프로그램과 교육 이니셔티브 및 여러 활동으로 수놓아진 이번 콘퍼런스에는 4900여 명의 방문객이 찾아 자리를 빛냈다.



Shattering Its Previous Records by a Significant Margin.. Riyadh International Philosophy Conference 2023 Concludes Its Activities for This Year

위원회는 12개 국내외 파트너와의 파트너십 체결, Saudi Philosophy Society의 International Union of Philosophical Societies 가입 공개 서명, International Philosophy Conference(2024년 로마 개최) 가입 등 이번 콘퍼런스 기간 동안 올린 주목할 만한 결과와 전략적 성과를 발표했다. Simon Critchley 박사, Suleiman Al-Nasser 씨, Hamou Naqari 박사, Najib Hassadi 박사, Malak Al-Juhani 박사, Cynthia Freeland 박사와 Robert Bernasconi 박사 등 철학계의 저명한 인사들이 콘퍼런스를 찾아줬다. 이들은 콘퍼런스 과학 프로그램에 참여했고, 일부는 콘퍼런스 방문객을 위한 워크숍을 진행하기도 했다.

콘퍼런스는 11개의 대주제와 69개의 소주제에 대해 논의했고, 70명 이상의 국내외 연사를 초빙했다. 또 어린이와 청소년 및 성인을 위한 20여 개의 워크숍을 개최했으며, 6개의 부대 행사와 활동을 선보였다. 위원회는 20여 개국에서 144건의 과학 제안서를 접수한 이번 콘퍼런스가 연구 발전과 학문적 성장에 중점을 두었다고 밝혔다. 위원회는 Saudi Journal of Philosophical Studies의 동료 검토와 평가를 거친 끝에 받은 제안서 중 약 39건의 제안서를 콘퍼런스 현장에서 논의할 수 있게 선정했다. 또한 위원회는 사우디 대학생들이 참가하는 철학 토론 대회도 개최했다. 대회는 고립이 자아와 정체성에 미치는 영향에 대해 열띤 철학적 대화를 나눈 끝에 콘퍼런스 마지막 날 우승팀을 선정하며 막을 내렸다.

콘퍼런스는 참가자들이 철학적 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 다양한 인터랙티브 경험을 제공해 참가자들로부터 호평을 받았다. 이런 경험들의 대표적 사례로는 윤리적 딜레마에 대한 실제 시뮬레이션을 제공하는 '철학적 딜레마의 미로(Maze of Philosophical Dilemmas)', 철학과 예술의 융합을 시각적으로 보여주는 '예술과 철학의 교차점(Intersections of Art and Philosophy)' 전시, 독특한 영화적 경험을 선사하는 철학적 단편영화 상영, 과거에서 현재에 이르는 철학의 역사를 대화식으로 요약한 '철학 역사 벽화(Intersections of Art and Philosophy)'를 들 수 있다.