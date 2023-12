Vantage Markets, 2023 Professional Trader Awards에서 3관왕 달성

포트빌라, 바누아투 2023년 12월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 다중 자산 브로커인 Vantage(또는 Vantage Markets)가 2023 Professional Trader Awards에서 권위 있는 상을 3개 수상하면서 업계를 선도하는 브로커로서 입지를 재확인하게 되어 영광이라고 발표했다.



Vantage Markets Clinches Triple Victory at the 2023 Professional Trader Awards

Vantage는 이번 시상식에서 'Best Professional Trading App,' 'Best Professional Trading Platform,' 'Most Trusted Broker'상을 수상했다.

Vantage는 해당 부문에서 2년 연속으로 수상하는 영예를 안았다. 2022년 Vantage는 전문 고객에게 최첨단 솔루션을 지속적으로 제공한 공로를 인정받아 'Best Trading Platform'과 'Best Trading App' 부문에서 수상했다.

저명한 시상 기관인 Holiston Media가 주최하는 Professional Trader Awards는 올해 5주년을 맞이했다. 올해 시상식은 전례 없이 많은 1900여명이 투표에 참여하여 11500개가 넘는 표로 수상자가 결정되었기 때문에 이번 수상은 특히 그 의미가 깊다. 이 기록적인 참여는 Vantage와 같은 최고 브로커들이 세운 우수한 기준에 대한 업계의 인정을 반영한다.

Vantage의 전략 및 거래 부문 최고 책임자인 Marc Despallieres은 "2년 연속으로 이처럼 권위 있는 상을 수상하게 되어 매우 영광스럽게 생각한다. 이 성과는 Vantage 팀이 보여준 헌신과 노력의 결과물이다. Vantage는 혁신, 고객 만족, 가능한 한 최고의 거래 경험을 제공하기 위해 변함없이 노력해왔다. 이 상들을 통해 Vantage는 그동안 이룬 성공적인 업적을 인정받았을 뿐만 아니라 미래에 기준을 더 높일 자극제가 될 것이다"라고 말했다.

그는 "고객 여러분, 여러분의 신뢰는 당사가 성공을 이뤄낼 수 있는 초석이 되었고, 지속적인 지원에 진심으로 감사드립니다"라고 덧붙였다. 또한 그는 "Vantage는 전문 트레이딩 업계의 기준을 높이는 데 많은 헌신을 한 Holiston Media와 Professional Trader Awards 운영팀에 진심 어린 감사를 표합니다"라고 말했다.

Vantage 소개

Vantage(또는 Vantage Markets)는 고객에게 외환, 상품, 지수, 주식, ETFs, 채권의 차익결제거래(Contracts for Difference, CFD)에 필요한 신속하고 강력한 서비스에 관한 액세스를 제공하는 다중 자산 브로커이다. 13년 이상의 시장 경험을 보유하고 있는 Vantage는 브로커의 역할을 넘어 믿을 수 있는 거래 생태계와 수상 이력에 빛나는 모바일 거래 앱 app, 그리고 고객이 거래 기회를 활용할 수 있도록 도와주는 사용자 친화적인 거래 플랫폼을 제공한다. Vantage 앱은 App Store나 Google Play에서 다운로드할 수 있다.

trade smarter @vantage

http://www.vantagemarkets.com/