Xinhua Silk Road: 하얼빈에서 얼음 채집 축제 열려

베이징 2023년 12월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 북동부 하얼빈에서 지난주 목요일 얼음 채집 축제가 열리면서 '얼음 도시'의 빙설 관광 시즌이 시작되었음을 알렸다.



Workers collect ice from the Songhua River in Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Dec. 7, 2023. (Xinhua/Wang Jianwei)