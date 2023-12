Sinopec, COP 28에서 CCUS의 성취 강조

-- '일대일로' 이니셔티브(Belt and Road Initiative)를 지지하는 첫 10년 활동 보고서 발표

두바이, 아랍에미리트 2023년 12월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- China Petroleum & Chemical Corporation's (HKG: 0386, "Sinopec")가 탄소 포집•활용•저장 기술(CCUS)에서 주요 성과를 강조하면서 '일대일로' 이니셔티브(Belt and Road Initiative, BRI)를 지지하는 첫 10년 활동 보고서를 발표했다. 이번 포고서 발표는 11월 30일부터 12월 12까지 두바이에서 열린 COP28 기간에 주최된 China Pavilion 부대 행사의 "Carbon Capture, Utilization and Storage Progress in China"와 "The World Conference on Best Practicing of Carbon Neutrality"에서 진행됐으며, Sinopec의 녹색 저탄소 활동을 소개했다.



Mega-tonne Qilu-Shengli CCUS project started to operate in 2022, a milestone for China’s CCUS industry phasing in mature commercial operation

CCUS는 산업 자원 배출에서 발생하는 이산화탄소 포집 및 효과적인 사용을 위한 탄소 감소 프로세스다. 이 프로세스는 탄소 배출을 큰 규모로 감소할 수 있는 잠재력을 가진 기술이며 탄소 중립을 향한 여정에서 꼭 필요한 요소이기도 하다.

2022년, Sinopec은 초대형 Qilu-Shengli CCUS project를 공식적으로 시작하면서 중국 CCUS 산업이 성숙한 상업 운영으로 진입했다는 중요한 이정표를 세웠다. 이 프로젝트는 중국의 첫 번째 초대형 CCUS 시연 프로젝트로서 연간 백만 톤의 탄소를 줄일 수 있을 것으로 추정되며, 이는 약 9백만 그루의 나무를 심는 것에 상응하는 수준이다. 이 프로젝트는 '인공적인 탄소 순환'을 확립한다는 중요한 의미를 가지며, 중국의 대규모 CCUS 프로젝트에 폭넓은 실용 공학 경험과 기술 데이터를 제공한다.

2022년 11월 Sinopec은 중국 동부에 위치한 산업 생산업체에 탈탄소 해결책을 제공하고 저탄소 제품의 공급망을 구축하는 것을 목표로 Shell, China Baowu 및 BASF와 첫 천만 톤 오픈소스 CCUS 프로젝트 합동 연구를 위한 비구속적 양해 각서를 체결했다.

Sinopec이 BRI 개발과 함께한 10년 활동 보고서는 에너지 협력, 환경 보호, 문화 교류 및 사회적 안녕을 포함해 지속 가능한 개발과 기여에 대한 Sinopec의 굳건한 약속을 부각한다. 이 보고서는 또한, 인류와 자연 사이 조화로운 공존을 촉진하고 깨끗하고 청정한 제품을 적극적으로 증진하며, 순환 경제 성장과 생물 다양성 보존, 기후 행동에 대한 사전적 대응을 위한 Sinopec의 발걸음을 강조한다.

이번 COP28은 에너지 전환과 기후 금융 가속화를 중심으로 2주 동안 진행됐으며, 7만 명이 넘는 참석자가 방문하면서 역대 가장 큰 규모의 기후 콘퍼런스로 마무리됐다.